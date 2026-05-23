Цены на овощи в сезоне-2026: Насколько они вырастут летом и осенью

Почему некоторые корнеплоды дорожают пуще всего в начале лета? Эксперты говорят — сезонность... Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Овощи и корнеплоды нынче в магазинах есть в любое время года. В том числе и отечественные. По официальным данным Минсельхоза, по итогам 2025 года родными российскими овощами мы себя обеспечиваем уже почти на 90%, а картофелем — более чем на 95%.

Все это здорово, да только цены на эту продукцию зачастую скачут серьезнее, чем на какое-нибудь совершенно не российское авокадо. Вот, например, огурцы в феврале напугали общественность, подорожав чуть ли не до уровня свинины. А уже в марте резко начали дешеветь. Но тут ситуация и горожанину в десятом поколении понятна: за окном метель и снег — цены вверх, начинает теплеть — вниз.

Но почему некоторые корнеплоды дорожают пуще всего в начале лета? Эксперты и в этом случае говорят — сезонность. Просто у разных культур, в силу особенностей их выращивания, она разная. С помощью специалистов мы подготовили для вас шпаргалку: когда какие овощи — самые дешевые, а когда они традиционно дорожают. И не из-за происков производителей и торговли, а в силу обычных сезонных процессов.

КАРТОФЕЛЬ

Самый дешевый: сентябрь — октябрь

Самый дорогой: май - июнь

Данные Росстата свидетельствуют: в прошлом 2025 году в среднем по стране дороже всего картошка стоила с конца мая по середину июля — 95 рублей за кило. А дешевле всего — с середины сентября по середину октября, чуть меньше 40 рублей. Разница, между прочим, более чем вдвое. Правда, в 2024 году картофельный урожай у нас был не очень (его остатки вместе с импортом мы и доедали прошлой весной по взлетевшим ценам), а в 2025-м — хороший (его доедаем сейчас, по средней цене, согласно данным Росстата, в районе 55,5 рублей за килограмм).

- Картофель традиционно резко дешевеет в конце августа-сентябре, когда идет массовая уборка в Брянской, Тульской, Московской, Нижегородской, Воронежской областях, Татарстане — основных поставщиках отечественного картофеля в европейской части России. Разница между ценой свежевыкопанных клубней в сентябре и тех же клубней в мае-июне действительно может оказаться весьма ощутимой. Поскольку по мере удаления от осени добавляются издержки на хранение, - объясняет профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета Надежда Капустина.

Картофель традиционно резко дешевеет в конце августа-сентябре Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В целом картофельный цикл выглядит так. В сезон массовой уборки — с конца августа по октябрь — часть хозяйств из-за нехватки хранилищ продает урожай фактически «с колес» по максимально низким ценам, чтобы эти «излишки» просто не сгноить.

- В 2025 году минимальные цены на ранний картофель в августе и сентябре начинались от 18 рублей за килограмм, самыми низкими они были на продукцию из Тульской, Волгоградской и Тамбовской областей, - рассказала «КП» руководитель отдела аналитики и мониторинга «Фуд Сити» Ксения Малиновская. - На поздний картофель - здесь лидировали Московская и Нижегородская области — в октябре-ноябре минимальная цена опускалась до 20 рублей.

С декабря, понятно, картошка продается уже только из хранилищ и цены начинают расти и достигают максимума как раз к началу лета. Потому что до этого времени картофель старого урожая может долежать только в достаточно современных хранилищах с дорогостоящим оборудованием.

КАПУСТА, МОРКОВЬ, СВЕКЛА

Самые дешевые: сентябрь — октябрь

Самые дорогие: конец мая — начало июля

Свекла и морковка обычно убираются позже картошки. Поэтому пик дороговизны у них может приходиться на июнь. В прошлом году максимально кусачая цена на морковку - больше 80 рублей за килограмм в среднем по стране — держалась аж до середины июля.

А дальше — все как с картошкой: пришел сентябрь — цены рухнули в разы (см. «Только цифры»). На минимуме средние цены на свеклу держались примерно до конца октября, на морковку — почти до зимы. По данным «Фуд Сити», самая дешевая морковка в прошлом сезоне приезжала из Волгоградской области (от 18-20 рублей за килограмм).

Заметим: в 2025 году средние цены на морковь в начале лета и по осени отличались почти в два раза, а на свеклу — более чем в два раза.

Пик дороговизны моркови может приходиться и на июнь Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аналогично — и с капустой. Белокочанная капуста, по опыту прошлого года, самой дешевой была с середины сентября по середину октября — от 17 рублей за килограмм.

Средние цены, по Росстату, с учетом также и импорта, в пик осеннего сезона лишь немного превышали 30 рублей. А вот в конце прошлого мая килограмм капусты стоил в среднем почти 80 «рэ».

ОГУРЦЫ

Самые дешевые: июль-август

Самые дорогие: февраль

Свежие огурцы значительную часть года мы едим из отечественных теплиц. Более 90% поставок даже зимой — от российских производителей.

- Тепличная продукция комбинатов Липецкой, Московской, Калужской областей и Ставрополья присутствует круглый год, но всегда стоит дороже. Грунтовые огурцы из южных регионов и средней полосы заполняют прилавки с конца июня по август, - поясняет Надежда Капустина.

Этим определяется и ситуация с ценами. Их рост традиционно становится заметным примерно с конца ноября, когда грунтовые огурцы заканчиваются даже в южных регионах. В декабре он усиливается, а пика так же традиционно достигает в феврале.

Особенно резкий взлет цен в этом сезоне эксперты объясняли холодной и снежной зимой вкупе в с ростом цен на энергоносители. Мол, дорого в холода и снегопады нынче обходится содержание теплиц — подождите, в марте уже потеплеет и посветлеет, затраты естественным путем снизятся. И ведь правда, в марте-апреле огуречные цены резко шли вниз. И на 12 мая в среднем по России огурцы стоили уже 152 рубля за кило (данные Росстата), а ведь в середине февраля было аж 336 рублей!

ПОМИДОРЫ

Самые дешевые: август — октябрь

Самые дорогие: март - середина апреля

В отличие от огурцов, тепличные отечественные томаты в коммерческом секторе (то есть без учета продукции личных подсобных хозяйств) занимают, по данным Россельхозбанка, около 60%. Остальное — импорт. Он в прошлом году составил 488 тысяч тонн (для сравнения огурцов — 64 тысячи тонн).

Это одна из причин, по которой помидоры не так резко дорожают зимой, как огурцы (выручают теплые дружественные страны), но и дешевеют по весне тоже значительно медленнее.

- Грунтовые помидоры с юга России и из средней полосы поступают преимущественно в августе и сентябре. Именно в эти месяцы цены и проседают до минимальных отметок, - продолжает ликбез Надежда Капустина. - Затем рынок вновь возвращается к азербайджанскому, турецкому и узбекскому импорту и более затратной тепличной модели.

Заметим, что осенью поставки из соседних южных стран позволяют несколько продлить помидорный сезон — относительно низкие цены держатся, как правило, по октябрь.

- Прошлой осенью минимальная цена на помидоры начиналась от 35 рублей за килограмм, самыми дешевыми были поставки из Саратовской области, Краснодарского края, Московской области. Сорт сливка, сезон которого полностью заканчивается вместе с осенью, — из Астраханской и Волгоградской области, - говорит Ксения Малиновская.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Так менялись цены за последний год в зависимости от сезона (в среднем по России, рублей за кг)

Максимальная цена-2025 Минимальная цена-2025 Сколько стоит сейчас*

Картофель 95,3 (9 июня) 39,5 (6 октября) 55,6

Капуста 79,1 (19 мая) 31,5 (6 октября) 47,7

Свекла 83,8 (23 июня) 38,6 (6 октября) 47,9

Морковь 80,8 (7 июля) 43,5 (10 ноября) 59,7

Репчатый лук 74,2 (26 мая) 39,8 (5 ноября) 47,6

Огурцы 308,8 (17 февраля) 112,7 (4 августа) 151,8

Помидоры 296,9 (7 апреля) 133,6 (1 сентября) 252

*на 12 мая 2026

Данные Росстата.

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