Николай Олялин: «Если бы у нас с женой случился разрыв, я бы спился, и никакие наркологи мне бы не помогли»

Актер Николай Олялин. Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / Global Look Press

Николай Олялин вошел в историю советского кино как артиллерист Сергей Цветаев из грандиозного, почти восьмичасового эпоса Юрия Озерова «Освобождение». Интересно, что это была всего вторая кинороль театрального актера из провинции. И что один из самых знаменитых киновоенных сам никогда не служил в армии.

Олялин и войну застал только краешком: он родился за месяц до ее начала, 22 мая 1941 года. Не воевал на Великой Отечественной и его отец: до этого побывал на финской и вернулся оттуда инвалидом. Жила семья в городе Вологде, до которого фашисты не дошли, хотя фронт был не так уж далеко. Жили Олялины, как и множество советских людей в военные и послевоенные годы, очень бедно: Коле не хватало денег даже на билеты в кино.

Зато он увлекался школьной самодеятельностью. И при помощи старшего брата получил сразу несколько маленьких ролей в спектакле «Сын полка» по Валентину Катаеву. Его работа всех удовлетворила, и вскоре он получил роль побольше, ну, а там уже полюбил театр по-настоящему, после школы отправился в Ленинград и поступил в ЛГИТМиК. Многих там впечатлил: легенда театрального Питера Николай Акимов даже предложил ему, еще студенту, работать в его Театре комедии. Но в хрущевские времена с распределением выпускников все было сурово - и Олялин был вынужден после института отправиться в особо не нужный ему красноярский Театр юного зрителя.

Николай Олялин в роли майора Цветаева во время съемок фильма "Битва за Берлин". Фото Валентина Мастюкова /Фотохроника ТАСС/.

Там Николай Владимирович и работал несколько лет, не испытывая, кажется, большого удовольствия: руководству он не нравился и серьезных ролей не получал. В середине 60-х ему удалось сняться в картине киевской студии имени Довженко «Дни летные», где его партнерами были совсем молодая Вера Алентова и Николай Еременко-старший. Фильм, где он сыграл летчика-истребителя, событием не стал, но Олялина заметили. Потом он с ужасом вспоминал в интервью, что его приглашали на пробы в будущие военные суперхиты - «Майор Вихрь», «Путь в «Сатурн», «Щит и меч» - но слали телеграммы в театр, а там их просто клали под сукно и актеру даже не показывали. Только благодаря секретарше директора театра, хорошо относившейся к Олялину, телеграмма с вызовом на пробы в «Освобождение» попала ему лично в руки. И выезд на эти пробы стал целым приключением: в театре Олялина не собирались отпускать в Москву даже на пару дней, пришлось выдумывать какую-то фиктивную путевку в профилакторий...

И все сложилось. Потом оказалось, что Юрий Озеров, постановщик «Освобождения», уже утвердил на роль Цветаева другого актера, но не был уверен в выборе. И тут случайно увидел по телевизору «Дни летные». Посмотрев на Олялина, сразу сказал: «Вот этого артиста буду снимать!»

Играть в фильмах про войну после «Освобождения» его звали постоянно - да он особо и не сопротивлялся. Войны были разные - то Гражданская, то Великая Отечественная, а то и вовсе афганская. «Бег» Алова и Наумова по Булгакову, «Дерзость» Георгия Юнгвальд-Хилькевича, «Обратной дороги нет», «Мир хижинам, война дворцам», «Дума о Британке», «Шел четвертый год войны», «Долг», «Ливень», «Жаркое лето в Кабуле»... Что-то забыто, что-то смотрят до сих пор, но в любом случае, Олялина помнят прекрасно.

Конечно, на этой дороге не обходилось без ухабов. Под конец жизни Олялин признавался, что в 70-е он сильно пил; при этом его очень не любил председатель Государственного комитета Совета Министров УССР по кинематографии Василий Большак. Созрел план изгнать актера не только со студии имени Довженко, где он тогда работал, но и в принципе из кино - просто запретить работать по специальности. Его тогда спас первый секретарь ЦК КП Украины Владимир Щербицкий: предложил положить Николая Владимировича в клинику и попробовать там вылечить от алкоголизма. Лечение помогло: потом Олялин не пил уже до конца жизни.

Как и многим советским актерам, ему тяжело пришлось в 90-е и 2000-е. После перестройки самой известной его ролью стал комбайнер в ролике из цикла «Русский проект» - он спасал в поле зайца и преподносил его водителю ГАЗа в исполнении Евгения Сидихина («На, дочке подари. Хотел было сожрать, да жалко, маленький еще...») Сценарии к этим роликам писал ошеломительно талантливый Петр Луцик, который потом позвал Олялина в свой режиссерский дебют, оказавшийся шедевром, - кровавую сказку «Окраина». Увы, Луцик умер после выхода «Окраины» (которую мало кто увидел).

Роль в фильме "Окраина", 1998 г.

В 2000-е самым ярким его выходом стал инквизитор в «Ночном дозоре». Были еще роли в сериалах «Есенин», «Ленинград», «Охота на изюбря». Но вообще он говорил тогда: «Среди захлестнувшего экраны потока «мыла» я быть не могу и не хочу. Кино сейчас не творческое, а материальное. Погоду заказывают малопонимающие в искусстве господа, именующие себя продюсерами, для них главное — получить деньги. А кино им любить или хотя бы знать совсем не обязательно. Идти на поводу у такой «методы» я не могу».

Он сорок лет был женат на одной женщине, Нелли, которую встретил в Красноярске (она тогда работала вторым секретарем крайкома комсомола) и которую беззаветно любил. «Если бы у меня спросили, где центр земли, я бы ответил: в семье. Если бы у нас с Нелли произошел разрыв, я бы спился, и никакие маги-наркологи меня бы уже не вернули к нормальной жизни...»

Мало кто подозревал, что у него очень больное сердце: врожденный порок, потом инфаркты. Ему делали операции, сердце останавливалось, в результате он перенес две клинические смерти (и после этого стал очень верующим). Умер он в 2009 году: начал жаловаться на боль в животе, родные и врачу подозревали что угодно (гастрит, аппендицит, панкреатит), но только не обширный инфаркт - а это был именно он.