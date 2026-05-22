«Слезы лились сами»: Как прошел последний звонок-2026 в звездных семьях

Певица Ксения Новикова с сыном Мироном на последнем звонке. Парень планирует поступать на юрфак. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Сегодня звезды проводили детей в школы на последний звонок — мамы кажется волновались больше выпускников, у которых все мысли уже об ЕГЭ.

Екатерина Климова пришла на последний звонок в Ломоносовскую школу с группой поддержки — крестной мамой сына актрисой Татьяной Лютаевой. Пока 17-летний Корней Петренко на сцене с одноклассника пел, мама Катя смахивала слезы радости и гордости: «До слез волнительно, нет слов, одни эмоции. Такой долгий путь, впереди — ЕГЭ, экзамены, но все равно ощущение, что что-то глобальное уже произошло и сделано. Не верится если честно, что у меня остался один школьник. Будем сейчас смотреть торжественное мероприятие, которое подготовили выпускники и плакать...» Дети пели, танцевали, рассказывали — программа была насыщенной.

Корней Петренко поет на последнем звонке — сын Екатерины Климовой и Игоря Петренко. Фото: СОЦСЕТИ.

Потом Климова собрала всю семью на праздничный обед в ресторане — были дети, крестная мама выпускника, родственники. У Климовой четверо детей, Корней родился в браке с актером Игорем Петренко. Мальчик увлечен программированием, гейм-дизайном (видеоигры), планирует поступать на специальность, связанную с IT-технологиями.

Катя Лель смахивала слезы на празднике по поводу последнего звонка единственной дочери 17-летней Эмилии. Девочка заканчивает химико-биологический факультет в престижном государственном лицее в центре Москвы.

Катя Лель на последнем звонке с дочерью Эмилией. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Певица Лель своим ребенком гордится: «Какой же сегодня замечательный и долгожданный день для всех выпускников и их родителей. У моей доченьки Эми сегодня последний звонок в школе — не могу в это поверить, ты вроде только пошла в 1-й класс, как же быстро летит время. Слезы лились сами, когда они красиво танцевали вальс, благодарили искреннее любимых учителей, и уже скучали по школе. Они сегодня между детской и взрослой жизнью. Поздравляю всех выпускников с таким важным событием. Не бойтесь ошибаться, идите по зову своего сердца, с Божьим благословлением. В добрый путь. Пусть вся Вселенная вам благоволит. Пусть на дорогах вашей жизни будут встречаться искренние и добрые люди».

Катя Лель рассказала нам, что Эмилия будет врачом-стоматологом, собирается поступать в медицинский вуз.

Ксения Новикова держалась недолго и тоже расплакалась, когда ее сын Мирон выступал с одноклассниками на школьной сцене. Парень готовится к ЕГЭ и поступлению на юридический факультет в Российский экономический университет им. Плеханова. 17-летний парень хорошо учился в школе, профессию выбирал сам.

Мария Погребняк (Головинская) побывала на последней звонке второго из четырех сыновей, гения программирования 17-летнего Павла Погребняка. Папа мальчика (экс-муж Марии) футболист Павел Погребняк тоже был рядом с сыном в праздничный день. Мальчик заканчивает престижную частную школу, будет поступать в вуз на специальность, связанную с программированием, разработкой цифровых продуктов.

Павел Погребняк-младший с папой, с мамой и с бабушкой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

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