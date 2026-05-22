Герой спецоперации «Z» Алексей Кондауров отвлек внимание дронов на себя

Младший сержант Владислав Васильцов и ефрейтор Алексей Кондауров Фото: Министерство обороны РФ.

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Если любишь горячее, будь способен и к холодному», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще считал, что: «Нужнее неприятное известие для преодолевания, нежели приятное - для утешения».

УСПЕШНО ОТРАЗИЛ АТАКУ ВРАГА

Младший сержант Владислав Васильцов

«Младший сержант Владислав Васильцов в должности разведчика взвода управления выполняет боевые задачи в ходе проведения спецоперации. При выполнении задач проявил себя как настоящий профессионал своего дела.

Васильцов, действуя старшим в группе подвоза выполнял задачу по доставке имущества и продовольствия на огневые позиции орудий батареи в одном из районов Донецкой Народной Республики.

Во время следования по маршруту Владислав обнаружил приближение вражеских FPV-дронов. Предупредив водителя, он приказал остановить машину. Группа спешилась и заняла позиции для отражения воздушной угрозы. Личный состав под командованием Владислава успешно отразил атаку FPV-дронов противника, где младший сержант лично уничтожил три беспилотных летательных аппарата. Убедившись в безопасности маршрута, группа продолжила дальнейшее движение и успешно выполнила поставленную задачу.

Благодаря смелости, профессионализму и отличным навыкам стрельбы младший сержант Владислав Васильцов, отразил атаку противника, а группа подвоза выполнила боевую задачу без потерь среди личного состава и техники».

ОТВЛЕК ВНИМАНИЕ ДРОНОВ НА СЕБЯ

Ефрейтор Алексей Кондауров

«Ефрейтор Алексей Кондауров выполняет боевые задачи в ходе проведения специальной военной операции в должности старшего стрелка мотострелкового отделения, зарекомендовав себя отважным военнослужащим, способным сохранять хладнокровие в самых сложных условиях.

Кондауров, действуя в составе такелажной группы, выполнял боевую задачу по обеспечению бесперебойной доставки продовольствия и боеприпасов подразделению, находящемуся на линии боевого соприкосновения, а также эвакуации тяжелораненых военнослужащих в тыловые районы.

Во время движения по лесополосе группа подверглась атаке трёх вражеских FPV-дронов. Алексей, быстро оценив обстановку, остановил транспортное средство и приказал своему товарищу укрыться в разрушенном блиндаже, а сам принял решение отвлечь внимание беспилотников на себя. Короткими и точными очередями из автомата, он последовательно уничтожил два FPV-дрона. Третий беспилотник, атакуя Алексея, промахнулся и сдетонировал в нескольких метрах от него. Получив лёгкую контузию, Алексей вместе с товарищем продолжил выполнение боевой задачи.

Благодаря отважным действиям, хладнокровию и самоотверженности ефрейтора Алексея Кондаурова, атака противника была успешно отражена, жизнь военнослужащего сохранена, а боеприпасы и продовольствие своевременно доставлены на передовые позиции».