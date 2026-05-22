Санкт-Петербург готовится принять гостей ПМЭФ-2026: Беглов рассказал подробности

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что город полностью готов к приему участников и гостей Петербургского международного экономического форума - 2026.

29-й ПМЭФ пройдет в Северной столице с 3 по 6 июня под девизом "Прагматичный диалог - путь к стабильному будущему".

По словам Беглова, несмотря на сложную международную обстановку, форум сохраняет статус одной из ключевых мировых площадок для обсуждения вопросов экономики.

"В Северную столицу России приезжают лидеры государств, главы правительств, ведущих мировых компаний, ученые и эксперты из многих стран. Петербург вышел на финишную прямую подготовки. Городские ведомства завершили основные запланированные мероприятия", - отметил губернатор.

Беглов уточнил, что решены вопросы транспортной и инженерной инфраструктуры, логистики, медицинского сопровождения и обеспечения безопасности. Особое внимание уделили благоустройству маршрутов следования участников форума.

Одним из важных инфраструктурных объектов стала новая транспортная развязка к аэропорту Пулково на 681-м километре трассы М-11 "Нева", открытая на год раньше запланированного срока. На период проведения форума также введут ограничения на движение грузового транспорта по Петербургскому шоссе.

Деловая программа Петербурга на ПМЭФ включает 20 мероприятий, в том числе выездные сессии по туризму и обсуждение инвестиций в современный кинематограф. Главной темой экспозиции города станет развитие морских и беспилотных технологий, а также промышленного и инвестиционного потенциала региона.

В рамках форума Петербург планирует подписать несколько десятков соглашений. Значительная часть из них будет связана с развитием промышленности и реализацией крупных инфраструктурных проектов.

"Успешность ПМЭФ для города будем оценивать не по количеству и объему соглашений, а по их вкладу в достижение стратегических целей развития Петербурга", - подчеркнул Беглов.

Для участников форума и жителей города подготовлены культурные и спортивные мероприятия. В программе - традиционный забег по историческому центру, велогонка "Золото Ладоги", фестиваль "Паруса Кронштадта" и концерт на Дворцовой площади в рамках проекта "Петербургские сезоны".