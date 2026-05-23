«Мы победили благодаря тебе!» - Неузнаваемая Юлия Пересильд и подобревший Саша Петров: Каким получится спин-офф про Весельчака У

Космический пират Весельчак У (Саша Петров) застрял на Земле в нашем времени после стычки с Алисой Селезневой. Фото: кадр из трейлера «Весельчак У» (2027)

Когда несколько лет назад Федор Бондарчук взялся за экранизацию произведений Кира Булычева — или даже ремейк сериала «Гостья из будущего» и мультика «Тайны Третьей планеты» — никто и знать не мог, что картина соберет 1,5 млрд рублей в прокате. Хотя секрет был на поверхности: хорошо известное всем произведение, заманчивый кастинг супермедийных персон (Марк Эйдельштейн, Саша Петров, Юра Борисов, Виктория Исакова), качественная компьютерная графика и, конечно, прицел на семейственность — взрослые шли посмотреть, что там придумали по мотивам отлично известных советских кинохитов, дети — на новый аттракцион.

После удачного проката было очевидно — продолжению быть. Только в каком формате? Уговорить Юру Борисова на полноценное кино про злодея Глота весьма несложно — артисту надо было репетировать Гамлета и вообще к «Оскару» готовиться, а вот Петрова — чуть проще. Так и решили снимать спин-офф про Весельчака У, застрявшего по сюжету в Москве.

Весельчак У - один из двух главных антагонистов мультфильма «Тайна третьей планеты» (1981) Фото: кадр из фильма.

Саша Петров в роли космического пирата. Фото: кадр из трейлера «Весельчак У» (2027)

На днях вышел первый тизер предстоящего проекта, исходя из которого можно понимать, чего стоит ждать зрителю. В минутном ролике показано место действия — сказочная столица России со звездолетами, пейзажами формата парка «Зарядье», парящими дирижаблями и сталинскими высотками на отдалении (небоскребов, к счастью, в будущем прекрасном далеко совсем нет).

Фото: кадр из трейлера «Весельчак У» (2027)

Главные герои ведут диалог с Весельчаком, который, судя по всему, испытывает проблемы с памятью.

— Глота мы победили исключительно благодаря тебе! — звучит благодарный голос Коли Герасимова (Марк Эйдельштейн).

— Погоди, я что, умер? — уточняет Глот, сидя на лавке московского двора.

— Не ты, а тот ты, который через 100 лет, — объясняет Коля.

— Теперь мы команда! — визжит от радости космопират.

Таким образом Герасимов и Весельчак, периодически неприятно хихикающий, вступают в сделку — парень помогает пробраться пирату в другое измерение, тот возвращает парню космион. После чего Весельчак возглавляет Космический альянс и убирается восвояси. Так получается, что теперь товарищ У, который еще в прошлой части охотился за главными героями и пытался заполучить космион, чтобы уничтожить всех и получить власть над галактикой, перековывается в добряка.

Никита Ефремов исполнит роль могущественного космического воина Тео. Фото: кадр из трейлера «Весельчак У» (2027)

В кадре — и московские урбанистические пейзажи, и драки, и путешествия на звездолетах, и сменившая прическу Алиса (Анастасия Талызина теперь не косит под пацанку Алису Селезневу и являет публике приятные кудряшки).

Алена Михайлова играет загадочную космическую героиню. Фото: кадр из трейлера «Весельчак У» (2027)

Появляются в проекте и новые персонажи — Алена Михайлова («Чики») играет загадочную космическую героиню, а вот Юлию Пересильд не узнать: актриса предстает в образе то ли Медузы Горгоны, то ли в виде Изольды Белокурой — в черно-белом платье и с полностью вызолоченными волосами. Никита Ефремов появляется в виде персонажа с броней на шее и белыми волосами.

Юлию Пересильд не узнать: актриса предстает в образе то ли Медузы Горгоны, то ли в виде Изольды Белокурой. Фото: кадр из трейлера «Весельчак У» (2027)

Передвигается Весельчак в толстовке «СССР» и на мотоцикле-трансформере, словно срисованном с Шершня из голливудского боевика «Трансформеры». Все герои, как понятно из названия картины, много хохочут, но слоган прозорливо гласит:

«Хорошо смеется тот, кто смеется последним».

— Извините, нервное, — оправдывается за неуместные смешки товарищ У.

На большие экраны продолжение фантастической саги выйдет в апреле 2027 года.