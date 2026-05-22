Брухунова оставила 80-летнего мужа и уехала из России

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС.

Татьяна Брухунова вовсю наслаждается возможностями, которые ей дает брак с состоятельным артистом. 37-летняя муза 80-летнего Евгения Петросяна тратит целое состояние на люксовую одежду и сумки, дорогие рестораны и путешествия.

В конце марта избранница сатирика съездила в Китай, в апреле слетала с подружками в Стамбул, на майские праздники отправилась в круиз по Волге. И вот теперь Татьяна вновь покинула Россию и своего пожилого мужа: она путешествует по Южной Корее.

«А Евгений Ваганович снова один», - судачат пользователи Сети.

Судя по частоте, с которой Татьяна отправляется в путешествия, ей гораздо приятнее проводить время с подругами за рубежом, чем в компании супруга, который в силу преклонного возраста не может разделять ее увлечения.

В соцсетях Брухунова делится яркими отпускными снимками: она фотографирует улицы Сеула, посещает дегустации корейских блюд, наслаждается местными блюдами в ресторанах, ходит по выставкам и музеям.

Татьяна сходила в Сеуле на выставку современного искусства. Фото: кадр видео.

Татьяна не раз подчеркивала: частые путешествия ей необходимы, чтобы отдыхать от интенсивной работы, ведь она является директором Театра эстрадных миниатюр, которым руководит ее супруг. Избранница артиста уверяет: она много трудится и сильно устает. Правда, судя по тому, сколько времени она проводит в путешествиях и отсутствует в Москве, дела в театре решаются как-то сами собой, без нее.

Кроме работы Татьяна много времени и сил отдает воспитанию детей – 6-летнего Вагана и двухлетней Матильды. Супруга юмориста как-то призналась, что боится надолго оставлять детей с Петросяном в силу его преклонных лет. Татьяна всерьез опасается за его здоровье, ведь в таком возрасте любой стресс может привести к необратимым последствиям.

«На час могу с ним детей оставить. Все-таки мужчины немножко другие. Особенно мужчины из другого поколения, у них вообще восприятие действительности более такое серьезное. Если где-то он споткнулся, это уже событие. Я не думаю, что имеет смысл заставлять нервничать человека», - рассказывала Брухунова журналистам.

В остальном же брак с 80-летним мужчиной она считает крайне удачным решением. Избранница юмориста не раз подчеркивала, что она самостоятельная женщина, и сама решает, как ей жить и что делать. Татьяна говорила, что преимущества семейной жизни со зрелым спутником – это, с одной стороны, отсутствие контроля с его стороны, а с другой – безграничные финансовые возможности для воплощения ее желаний.

«Слава Богу, я вышла замуж за взрослого мужчину, который не контролирует меня и дает возможность радоваться каждому дню», - написала как-то Брухунова в соцсетях.