Бывшая жена Богомолова пригрозила отправить дочь жить к Собчак

Дарья Мороз с дочкой Анной. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Режиссер Константин Богомолов и актриса Дарья Мороз расстались в 2018 году. Супруги продолжают вместе воспитывать 15-летнюю дочь Анну. После развода Константин успел жениться – его новой избранницей стала журналистка Ксения Собчак. Дарья же не стала вступать в новый брак.

После свадьбы Богомолова с Собчак Аня стала желанным гостем в их роскошном доме площадью 1000 квадратных метров в закрытом элитном поселке «Горки-8», расположенном на Рублевке. Кроме того, дочь Константина часто ездит в отпуск вместе с отцом и его новой женой.

По словам Дарьи Мороз, сейчас Анна переживает переходный возраст, поэтому периодически выясняет отношения с мамой. В таких случаях актриса грозит дочери отправить ее жить к отцу.

«Я иногда, поскольку она все-таки живет со мной, в моменты острых, так скажем, терок, могу ей сказать: "Слушай, если тебе прямо радикально не нравится, как я себя веду, тебя что-то не устраивает, пожалуйста, ты можешь пожить у папы и разобраться в своих чувствах. Папа тебя всегда примет. У тебя есть куда поехать и немножко остудить пыл"», - заявила Дарья в шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа».

По словам Мороз, дочь еще ни разу не воспользовалась ее предложением. Тем не менее, Дарья всегда оставляет для нее право выбора.

«У нее есть папа. Я даю ей выбор», - подчеркнула актриса.

Дарья говорит, что восстанавливать добрые отношения с дочкой ей помогает бывший муж. Он мягко наставляет Аню на правильный путь, после чего она мирится с мамой.

«Он обычно после наших терок ей звонит, они разговаривают. Он как-то со своей мужской точки зрения мягко разруливает. Ему, конечно, не нравится, когда мы ссоримся. Он старается всегда этот конфликт между нами со своей стороны смягчить. Он мне помогает очень в этом смысле. Я честно считаю, что это классный подход», - рассказала Мороз.

Дарья признавалась, что они с Константином поженились, только потому что она ждала ребенка. Артистка была беременной, когда официально узаконила свои отношения с режиссером. В 2010 году она родила дочь Анну, а через восемь лет развелись.

- Мы с Костей поженились больше потому, что я ждала ребенка, и мы решили, что так будет проще с документами. Помню, он попросил меня съездить в загс узнать свободные даты. Я говорю: «Есть на восьмое число». Он: «Нет, восьмерка - это символ бесконечности». Транслировать то, что мы вместе навсегда, бессмысленно. Чувства развиваются, перетекают из одного состояния в другое либо исчезают. Всякое бывает, и ничем их не застолбишь - ни кольцами, ни клятвами, - говорила Мороз в одном из интервью.

Дарья далеко не сразу научилась доверять новой избраннице экс-супруга - Ксении Собчак. Поначалу актриса с опаской отпускала дочь погостить в новой семье Богомолова. Константин не стал тянуть со знакомством Анны и Ксении и взял обеих на отдых.

«Как отпустила? Не вполне просто. Но и не было такого: «Нет, не пущу!» Я больше переживала за ее моральное здоровье. Мы поговорили с Костей об этом дважды. Все-таки ей было на тот момент девять лет. Я сказала: «Давай так, если ты уверен, что это твоя семья, и не будет ситуации, что появилась потом другая, то окей», - вспоминала Мороз.