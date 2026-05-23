Гражданка России должна была забрать из тайника в лесу специальное устройство, доставить его к месту массового скопления людей и активировать. Фото: кадр из видео ФСБ России

Сотрудники ФСБ России предотвратили террористический акт в Белгородской области, подготовленный украинскими спецслужбами.

Исполнительницей преступления должна была стать местная жительница, которую агенты СБУ собирались использовать для взрыва в общественном месте в качестве «живой бомбы».

ФСБ России обезвредила «живую бомбу» в Белгородской области

Ранее женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые ей сообщили о взломе аккаунта на портале «Госуслуги». Она перевела им значительную сумму средств на указанный телефон. А через несколько дней ей позвонили неизвестные, и представившись уже сотрудниками российских спецслужб, под предлогом возврата похищенных денег предложили участвовать в операции по задержанию преступников, которые ее обманули.

По замыслу агентов СБУ, гражданка России должна была забрать из тайника в лесу специальное устройство, доставить его к месту массового скопления людей и активировать.

«Женщина поняла, что ее собираются использовать для теракта, который мог привести к многочисленным жертвам среди мирного населения. Она сама позвонила в ФСБ России. И благодаря специальным мероприятиям удалось сорвать готовящееся преступление и обезвредить бомбу», — рассказали в Центре общественных связей ФСБ РФ, комментируя запись допроса.

Благодаря тому, что гражданка своевременно заявила о подготовке теракта, уголовная ответственность ей не грозит. Она лишь пострадавшая и свидетель по делу. Сейчас ведутся мероприятия по установлению организаторов и пособников теракта.

ФСБ отмечает, что спецслужбы Украины все чаще и чаще прибегают к тактике использования «живых бомб». С прошлого года, были зафиксированы случаи совершения терактов в Москве, Ставрополе и Луганске с участием смертников, которых обработали через колл-центры мошенники. До последнего момента такие граждане были уверены, что выполняют специальные задания российских спецслужб. Их просили доставить предметы, которые не были похожи на бомбы.

Напомним, представители полиции, ФСБ, прокуратуры, Росфинмониторинга, Центробанка, Пенсионного фонда, сервиса «Госуслуги» и других государственных структур никогда не совершают звонки через мессенджеры, не запрашивают коды из СМС и не вовлекают граждан в оперативную деятельность дистанционно.

«Рекомендуется проявлять максимальную бдительность, а также не передавать личные данные незнакомцам. В случае звонков с неизвестных номеров или чужих аккаунтов следует прервать разговор и сообщить об инциденте в полицию», — подчеркивают в ЦОС ФСБ РФ.