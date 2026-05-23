"Всё закончится печально": Олег Меньшиков ответил своим критикам, несогласным с оценкой "Гамлета" с Юрой Борисовым

Олег Меньшиков иронично и изящно ответил своим критикам Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Худрук Московского Театра им.Ермоловой Олег Меньшиков сделал «безобидный» выпуск рубрики «Лесостих». Он прочитал такие строчки: «Я вас люблю, но я предвижу, что вас когда-нибудь обижу, а вы обидите в ответ. И наш роман сойдет на нет. И всё закончится печально. Да ну вас ***** изначально». Так иронично и изящно Олег Евгеньевич ответил своим критикам. Поводом для критики послужила его оценка спектакля МХТ им.Чехова «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли.

Меньшиков опубликовал видеоролик в соцсети, в котором назвал спектакль «Гамлет» режиссера Андрея Гончарова «театральной катастрофой».

«Театр породил чудовище... Какие там смыслы?! Там даже зарождение мысли отсутствует! Говорят: там какая-то невиданная смелость. Смелость в чем? - Это когда Клавдий говорит Лаэрту: «Такая ситуация в стране, а ты хочешь уехать?». Вот это смелость?! Это КВН!», - высказался Меньшиков.

Меньшиков назвал спектакль «Гамлет» режиссера Андрея Гончарова «театральной катастрофой» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, «театральной катастрофой» можно назвать многие постановки столичных театров.

Слова Меньшикова разлетелись по соцсетям и раскололи театральную тусовку. Некоторые коллеги Олега Евгеньевича обвинили его в том, что он выносит сор из избы. Из какой избы? Меньшиков не работает в МХТ Чехова. Он туда пришел как зритель. И как зритель (тем более профессиональный и насмотренный) имеет право на собственное мнение.

Напомним, что в середине мая на Основной сцене МХТ состоялась самая скандальная премьера сезона - спектакль Андрея Гончарова «Гамлет» по мотивам пьесы Уильяма Шекспира. С Юрой Борисовым в главной роли. Спектакль вызвал неоднозначную оценку.

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