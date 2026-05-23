Со временем «антивоенные» взгляды Габбард, за которое Трамп и выбрал ее, стали для президента обузой. Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила в соцсетях, что уходит в отставку с 30 июня. По официальной версии, она покидает высший пост в американском разведсообществе из-за тяжелой болезни мужа, режиссера Абрахама Уильямса, у него диагностирована редкая форма рака костей. Однако Reuters и ряд других источников уверяют, что Белый дом вынудил Габбард уйти в отставку, а семейная трагедия является лишь поводом, чтобы не выпячивать очевидный раскол в команде Дональда Трампа. Американский президент публично поблагодарил Габбард за службу и заявил, что уважает ее решение.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди (слева), принимает присягу у Тулси Габбард в присутствии ее мужа Авраама Уильямса. Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

ОТСТАВКА ТУЛСИ ГАББАРД: РЕАКЦИЯ ДОНАЛЬДА ТРАМПА

Напряжение между Трампом и Габбард наметилось еще в прошлом году. Глава нацразведки будучи ветераном войны в Ираке последовательно выступала против военных операций США за рубежом, опровергала разработку Тегераном ядерного оружия и критиковала операции в Венесуэле и Иране. На фоне «потакания» Трампа Израилю в иранском конфликте в отставку за последние месяцы ушли сразу несколько высокопоставленных чиновников, разочаровавшихся в лидере, обещавшем прекратить военные интервенции Штатов в разных уголках мира. В итоге глава разведки оказалась фактически отстранена от принятия ключевых решений под влиянием главы ЦРУ, «ястреба» Джона Ретклиффа. Axios уверяет, что в последние месяцы между Габбард и ЦРУ был затяжной кулуарный конфликт. Вместе с директором уходит и ее заместитель Амариллис Фокс Кеннеди.

Глава разведки Тулси Габбард оказалась фактически отстранена от принятия ключевых решений под влиянием главы ЦРУ, «ястреба» Джона Ретклиффа. Фото: Heather Diehl/Getty Images, Aaron Schwartz - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

БИОГРАФИЯ ТУЛСИ ГАББАРД, ЭКС-ГЛАВЫ НАЦРАЗВЕДКИ США

Насыщенная политическая карьера Габбард не первый раз оказывается под угрозой из-за ее неуступчивости. Родившаяся в 1981 году на Американском Самоа и выросшая на Гавайях Тулси еще десять лет назад была одной из надежд Демократической партии. В 21 год она избралась депутатом парламента Гавайев, став самым молодым законодателем в истории штата. После начала войны в Ираке Габбард неожиданно ушла из политики и добровольно вступила в Национальную гвардию США, позже работала инструктором по борьбе с терроризмом в Кувейте. В Конгрессе Габбард была любимицей прогрессивного крыла демократов. Она выступала против войн на Ближнем Востоке и даже защищала Башара Асада, призывая Пентагон не свергать сирийского лидера.

Но в 2016 году Габбард демонстративно ушла с поста заместителя председателя Национального комитета демократов и выступила против Хиллари Клинтон, шокировав партийную элиту, а затем стала одним из главных критиков «демократов». В 2022 году она демонстративно покинула Демократическую партию, назвав ее «клубом элитных разжигателей войн», а спустя два года официально поддержала Дональда Трампа и вошла в его команду.

Дональд Трамп привел к присяге и поздравил Тулси Габбард с вступлением в должность директора Национальной разведки США 12 февраля 2025 года. Фото: White House/via Globallookpress.com

После победы Трампа Габбард, не имевшая опыта в разведке, получила крайне высокий пост. Директор Национальной разведки США координирует работу всех 18 разведывательных структур США — включая ЦРУ, АНБ и разведку Пентагона. Именно она отвечала за доклады разведки для президента. После назначения Габбард начала рассекречивать секретные документы, чистить ряды разведки и бороться с бюрократией и раздутым аппаратом.

Специальный комитет Сената США по разведке. В центре - Тулси Габбард. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Однако со временем «антивоенные» взгляды Габбард, за которое Трамп и выбрал ее, стали для президента обузой. В итоге о скорой отставке начали говорить еще в начале весны, называя ее лишь вопросом времени. Она отсутствовала на совещаниях между Трампом и его главными советниками по национальной безопасности по основным вопросам внешней политики, включая военную операцию США, свергнувшую бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, войну с Ираном и ситуацию на Кубе. Среди прочих причин недовольства Габбард были действия ее группы, которая занималась рассекречиваем документов об убийстве Кеннеди, опровержением вмешательства в выборы США и выяснением происхождения COVID-19. В прошлом году Тулси также решила лишить допуска к секретной информации 37 действующих и бывших американских чиновников, что раскрыло имя сотрудника разведки, работавшего под прикрытием за границей.

КТО СТАНЕТ НОВЫМ ГЛАВОЙ НАЦРАЗВЕДКИ США

Уже известно, что место директора нацразведки займет заместитель Габбард Аарон Лукас, но не до конца ясно, является ли его назначение временным или постоянным. Лукас является выходцем из ЦРУ с двадцатилетним опытом «в поле» и аналитическом отделе, поэтому его кандидатура воспринимается как усиление влияния Лэнгли. Ранее преемник Габбард заявлял, что разделяет самые ярые позиции Трампа, критикуя разведывательные агентства, которые «заразились политкорректностью», стали «бесцельными, раздутыми, и оторванными от основной миссии». Также Лукас отмечал, что ранее по долгу службы «оставался в тени, держась подальше от социальных сетей и действуя на передовой».

Американские СМИ отмечают, что основная борьба за престижный пост, который контролирует 18 других ведомств и имеет прямой доступ к президенту, еще впереди и Лукаса вполне могут оттеснить. Трамп уже запросил свою команду подготовить список потенциальных кандидатов.

Сенатор Марк Уорнер заявил, что Габбард стала слишком политизированной: «Следующий директор должен сосредоточиться на внешней разведке, а не вмешиваться во внутренние избирательные конфликты».

Американист Малек Дудаков подчеркивает, что «утверждение нового главы нацразведки будет идти непросто» с учетом усугубляющегося раскола в Белом доме.

«Тулси наверняка уверена, что дальше находиться в администрации нет особого смысла. Рейтинги Трампа падают, на всех ключевых направлениях одни провалы. Сейчас уже с точки зрения личной репутации есть резон отойти в сторону и начать открыто ругать ястребов-неоконов и израильское лобби за то, что они завели команду Трампа в тупик. А самой Габбард представать настоящей трамписткой, которой не удалось сохранить изначальный дух MAGA в Белом доме. Габбард по менталитету больше подходит публичная политика, нежели чем работа в разведывательном аппарате» — считает Дудаков.

ДРУГИЕ УВОЛЬНЕНИЯ В КОМАНДЕ ТРАМПА Трампа

Тулси Габбард – уже четвертый высокопоставленный член администрации президента Трампа, который уходит в 2026 году. До нее свои посты покинули ушли министр труда Лори Чавес-Дермер, генпрокурор Пэм Бонди и глава Национального контртеррористического центра Джо Кент, который написал обличительное письмо, обвинив Трампа «в потакании Израилю и втягивании США в войну против Ирана». «Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране. Тегеран не представлял непосредственной угрозы для нашей страны, и ясно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного американского лобби», — написал Кент 17 марта.

Накануне отставки Габбард стало известно, что должность заместителя директора Национальной разведки США из-за разногласий по вопросам политики США в отношении Ирана покидает бывшая сотрудница ЦРУ Амариллис Фокс Кеннеди, которая также ушла и с должности в бюджетном управлении Белого дома, где курировала секретные расходы американских спецслужб. Амариллис является невесткой министра здравоохранения и США Роберта Кеннеди-младшего.

РАЗОБЛАЧЕНИЯ ОТ ТУЛСИ ГАББАРД

По данным издания The Daily Wire, Габбард планирует уйти громко и готовит серию громких публикаций до своего ухода в отставку в конце июня. Ожидается, что пока еще действующий глава Нацразведки США обнародует секретные документы о результатах расследований, связанных с «гаванским синдромом» (серия необъяснимых заболеваний среди сотрудников ЦРУ в ряде стран), пандемией COVID-19, а также президентскими выборами 2020 года. По инициативе Габбард за последний год было подготовлено к рассекречиванию более 500 тысяч страниц правительственных документов. Среди них — материалы об убийстве Джона и Роберта Кеннеди, Мартина Лютера Кинга-младшего, исчезновении летчицы Амелии Эрхарт, а также документы администрации Джо Байдена. Также ранее стало известно, что Вашингтон намерен изучить тему биолабораторий на Украине.

Такая инициатива, если она будет реализована, свидетельствует о том, что Габбард сохраняет политические амбиции и подтверждает версию об уходе из-за разногласий с руководством.