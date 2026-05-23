Операторы ВДВ осваивают новейшие комплексы «Импульс» в зоне СВО

Гусеничная платформа «Импульса» управляется удаленно, что позволяет оператору находиться на безопасном расстоянии Фото: Минобороны РФ.

В зоне боевых действий в Запорожской области военнослужащие Ульяновского соединения Воздушно-десантных войск осваивают новейшие телекоммуникационные и разведывательные комплексы (НТРК) «Импульс». Эти роботизированные платформы предназначены для дистанционного выполнения задач, минимизируя риски на передовой для личного состава.

Основной приоритет при создании «Импульса» — сохранение жизней солдат.

Боевая апробация: Десантники ведут в бой роботов цепью

Гусеничная платформа управляется удаленно, что позволяет оператору находиться на безопасном расстоянии. Радиус уверенного приема сигнала в базовой конфигурации составляет 5–6 километров, но благодаря системе ретрансляции и репитерам это расстояние может быть увеличено до 10–11 километров, как подтвердил командир отделения с позывным «Ронин».

«Импульс» демонстрирует высокую функциональность в любых погодных условиях. Помимо транспортировки, комплекс способен оказывать техническую помощь, эвакуировать легкую колесную технику и буксировать поврежденное вооружение. На полигоне в Запорожской области десантники отрабатывают скрытность передвижения и повышение живучести платформы, в том числе с использованием резиновой обшивки корпуса. Это решение улучшает маскировку от тепловизоров, защищает конструкцию и буксируемые элементы от поражения.

«Помимо логистических функций, «Импульс» может быть быстро трансформирован в подвижную огневую точку путем установки турелей с крупнокалиберными пулеметами или автоматическими гранатометами. Платформа способна нести до 500 кг полезной нагрузки при подъеме в 25 градусов и буксировать до 1500 кг», - комментируют кадры боевой апробации роботов в Минобороны России.

«Импульс» поддерживает дистанционное управление через оптоволокно, но если происходит обрыв, то робот переключается на радиоканал (с технологией MESH). MESH-сеть позволяет объединять несколько таких роботов в цепь, где каждый аппарат выступает ретранслятором, значительно увеличивая дальность управления и обеспечивая устойчивость связи.

Количество переданных в зону СВО комплексов «Импульс» уже исчисляется сотнями, и они востребованы многими подразделениями.