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Политика23 мая 2026 9:36

Операторы ВДВ осваивают новейшие комплексы «Импульс» в зоне СВО

В Запорожской области проведена боевая апробация роботов
Александр БОЙКО
Гусеничная платформа «Импульса» управляется удаленно, что позволяет оператору находиться на безопасном расстоянии

Гусеничная платформа «Импульса» управляется удаленно, что позволяет оператору находиться на безопасном расстоянии

Фото: Минобороны РФ.

В зоне боевых действий в Запорожской области военнослужащие Ульяновского соединения Воздушно-десантных войск осваивают новейшие телекоммуникационные и разведывательные комплексы (НТРК) «Импульс». Эти роботизированные платформы предназначены для дистанционного выполнения задач, минимизируя риски на передовой для личного состава.

Основной приоритет при создании «Импульса» — сохранение жизней солдат.

Боевая апробация: Десантники ведут в бой роботов цепью

Гусеничная платформа управляется удаленно, что позволяет оператору находиться на безопасном расстоянии. Радиус уверенного приема сигнала в базовой конфигурации составляет 5–6 километров, но благодаря системе ретрансляции и репитерам это расстояние может быть увеличено до 10–11 километров, как подтвердил командир отделения с позывным «Ронин».

«Импульс» демонстрирует высокую функциональность в любых погодных условиях. Помимо транспортировки, комплекс способен оказывать техническую помощь, эвакуировать легкую колесную технику и буксировать поврежденное вооружение. На полигоне в Запорожской области десантники отрабатывают скрытность передвижения и повышение живучести платформы, в том числе с использованием резиновой обшивки корпуса. Это решение улучшает маскировку от тепловизоров, защищает конструкцию и буксируемые элементы от поражения.

«Помимо логистических функций, «Импульс» может быть быстро трансформирован в подвижную огневую точку путем установки турелей с крупнокалиберными пулеметами или автоматическими гранатометами. Платформа способна нести до 500 кг полезной нагрузки при подъеме в 25 градусов и буксировать до 1500 кг», - комментируют кадры боевой апробации роботов в Минобороны России.

«Импульс» поддерживает дистанционное управление через оптоволокно, но если происходит обрыв, то робот переключается на радиоканал (с технологией MESH). MESH-сеть позволяет объединять несколько таких роботов в цепь, где каждый аппарат выступает ретранслятором, значительно увеличивая дальность управления и обеспечивая устойчивость связи.

Количество переданных в зону СВО комплексов «Импульс» уже исчисляется сотнями, и они востребованы многими подразделениями.