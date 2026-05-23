Фото: Минобороны РФ.
На брифинге представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, представил сводку потерь Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки.
Согласно его докладу, в ходе боевых действий подразделения группировки войск «Север» нейтрализовали свыше 190 украинских военнослужащих. Группировка «Запад» ликвидировала 230 боевиков ВСУ, «Южная» – 170, «Центр» – 290, «Восток» – 280, а «Днепр» – 50.
Всего за минувшие 24 часа украинские вооруженные формирования, по данным российского Минобороны, потеряла 1210 человек личного состава, а также 33 единицы бронетехники, включая американскую боевую машину пехоты «Bradley». Кроме того, были уничтожены 16 артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной борьбы и свыше 85 автомобилей, которые использовались для переброски на позиции свежего «пушечного мяса».
Наши войска, в свою очередь, улучшили свое тактическое положение, заняв более выгодные рубежи.
Было нанесено поражение ряду украинских военных объектов. Армейской авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожено предприятие оборонной промышленности, объекты энергетики, используемые в военных целях, цеха по сборке и места хранения дальнобойных дронов, а также зафиксированы скопления украинских боевиков в 142 районах.
Системы противовоздушной обороны России сбили за сутки восемь управляемых авиационных бомб и 800 дронов ВСУ самолетного типа.
БОЕВАЯ СВОДКА
Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 23 мая 2026 г. уничтожены:
671 - самолет.
284 - вертолета.
151 504 - дронов.
661 - ЗРК.
29 450 - танков и бронемашин.
1 724 - РСЗО.
35 058 - орудий.
62 334 - единиц спецтехники.
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