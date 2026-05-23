Всего за минувшие 24 часа украинские вооруженные формирования потеряли 1210 человек личного состава, а также 33 единицы бронетехники Фото: Минобороны РФ.

На брифинге представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, представил сводку потерь Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки.

Согласно его докладу, в ходе боевых действий подразделения группировки войск «Север» нейтрализовали свыше 190 украинских военнослужащих. Группировка «Запад» ликвидировала 230 боевиков ВСУ, «Южная» – 170, «Центр» – 290, «Восток» – 280, а «Днепр» – 50.

Расчеты мобильных огневых групп прошли интенсивную подготовку противодействия БПЛА на полигоне.

Всего за минувшие 24 часа украинские вооруженные формирования, по данным российского Минобороны, потеряла 1210 человек личного состава, а также 33 единицы бронетехники, включая американскую боевую машину пехоты «Bradley». Кроме того, были уничтожены 16 артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной борьбы и свыше 85 автомобилей, которые использовались для переброски на позиции свежего «пушечного мяса».

Наши войска, в свою очередь, улучшили свое тактическое положение, заняв более выгодные рубежи.

Было нанесено поражение ряду украинских военных объектов. Армейской авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожено предприятие оборонной промышленности, объекты энергетики, используемые в военных целях, цеха по сборке и места хранения дальнобойных дронов, а также зафиксированы скопления украинских боевиков в 142 районах.

Системы противовоздушной обороны России сбили за сутки восемь управляемых авиационных бомб и 800 дронов ВСУ самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 23 мая 2026 г. уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

151 504 - дронов.

661 - ЗРК.

29 450 - танков и бронемашин.

1 724 - РСЗО.

35 058 - орудий.

62 334 - единиц спецтехники.

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