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Политика23 мая 2026 10:13

Войска МО РФ уничтожили более 1210 украинских боевиков за сутки

Также за это время удалось сбить 800 дронов дальнего действия, которые были нацелены украинскими боевиками на мирные российские города
Александр БОЙКО
Всего за минувшие 24 часа украинские вооруженные формирования потеряли 1210 человек личного состава, а также 33 единицы бронетехники

Всего за минувшие 24 часа украинские вооруженные формирования потеряли 1210 человек личного состава, а также 33 единицы бронетехники

Фото: Минобороны РФ.

На брифинге представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, представил сводку потерь Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки.

Согласно его докладу, в ходе боевых действий подразделения группировки войск «Север» нейтрализовали свыше 190 украинских военнослужащих. Группировка «Запад» ликвидировала 230 боевиков ВСУ, «Южная» – 170, «Центр» – 290, «Восток» – 280, а «Днепр» – 50.

Расчеты мобильных огневых групп прошли интенсивную подготовку противодействия БПЛА на полигоне.

Всего за минувшие 24 часа украинские вооруженные формирования, по данным российского Минобороны, потеряла 1210 человек личного состава, а также 33 единицы бронетехники, включая американскую боевую машину пехоты «Bradley». Кроме того, были уничтожены 16 артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной борьбы и свыше 85 автомобилей, которые использовались для переброски на позиции свежего «пушечного мяса».

Наши войска, в свою очередь, улучшили свое тактическое положение, заняв более выгодные рубежи.

Было нанесено поражение ряду украинских военных объектов. Армейской авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией уничтожено предприятие оборонной промышленности, объекты энергетики, используемые в военных целях, цеха по сборке и места хранения дальнобойных дронов, а также зафиксированы скопления украинских боевиков в 142 районах.

Системы противовоздушной обороны России сбили за сутки восемь управляемых авиационных бомб и 800 дронов ВСУ самолетного типа.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 23 мая 2026 г. уничтожены:

671 - самолет.

284 - вертолета.

151 504 - дронов.

661 - ЗРК.

29 450 - танков и бронемашин.

1 724 - РСЗО.

35 058 - орудий.

62 334 - единиц спецтехники.

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