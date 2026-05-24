«Всё будет как у Волочковой – мансарда и бильярдный стол»: по результатам последних исследований, загородной недвижимостью владеют 38% россиян

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Мечты

Пока есть силы и здоровье,

продам хрущёвский каземат,

куплю домишко в Подмосковье,

чтоб окна выходили в сад.

Там целый день щебечут птицы

и клумбы пахнут каркаде

(неподалёку от столицы –

под Лобней рядом с МЦД).

По вечерам под сенью крова

я стану, сидя у окна,

читать любимого Толстого,

в котором мощь и глубина.

С утра, как сырники сварганю,

дрова, лежащие рядком,

заброшу в печь, ага, и в баню,

потом до озера бегом.

Пройду сквозь рощу по тропинке,

любуясь ворохом опят.

На старых ветках паутинки,

как у Поленова, блестят.

Попью водички родниковой.

Потом вернусь, врублю футбол.

Всё будет как у Волочковой –

мансарда и бильярдный стол.

Мангал, преддверие банкета.

Шашлык, графин из погребка.

Грибы, рыбалка. Ведь всё это

предел мечтаний мужика!..

Из белой кухонной клеёнки

красивый сделаю плакат –

«Товарищ, слава удалёнке!»

И им украшу свой фасад.

А возле дачного батута

бассейн поставлю надувной.

О, как же это будет круто!

В буквальном смысле рай земной!

Включу приёмничек в беседке.

В калитке дёрнув шпингалет,

за солью загляну к соседке,

которой двадцать восемь лет.

И предложу дружить домами.

К чему грустить и киснуть зря?

Жену с детьми отправлю к маме

в Петрозаводск до сентября.

А если надо вдруг в больничку

(под Лобней – это не в Туве),

в семь двадцать сел на электричку –

и в восемь ты уже в Москве.

Закаты, небо в перламутре.

Сверчки, цикады – благодать.

И будет ветер мои кудри

едва заметно колыхать.

Друзья Олег, Егор и Колька

помогут с переездом мне.

Да будет так. Осталось только

об этом рассказать жене.

Реальность

Жена, вернувшись от подружки,

сказала мне, что я фантаст.

Ещё сказала, вместо двушки

она меня скорей продаст.

И запретила мне вовеки

о даче думать даже в снах,

напомнив мне об ипотеке,

радикулите и долгах.

И вот лежу по-идиотски

на верхней полке и в пути

смотрю прогноз в Петрозаводске,

а там дожди, опять дожди.

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