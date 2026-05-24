«Всё будет как у Волочковой – мансарда и бильярдный стол»: по результатам последних исследований, загородной недвижимостью владеют 38% россиян

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Пока есть силы и здоровье,
продам хрущёвский каземат,
куплю домишко в Подмосковье,
чтоб окна выходили в сад.
Там целый день щебечут птицы
и клумбы пахнут каркаде
(неподалёку от столицы –
под Лобней рядом с МЦД).
По вечерам под сенью крова
я стану, сидя у окна,
читать любимого Толстого,
в котором мощь и глубина.
С утра, как сырники сварганю,
дрова, лежащие рядком,
заброшу в печь, ага, и в баню,
потом до озера бегом.
Пройду сквозь рощу по тропинке,
любуясь ворохом опят.
На старых ветках паутинки,
как у Поленова, блестят.
Попью водички родниковой.
Потом вернусь, врублю футбол.
Всё будет как у Волочковой –
мансарда и бильярдный стол.
Мангал, преддверие банкета.
Шашлык, графин из погребка.
Грибы, рыбалка. Ведь всё это
предел мечтаний мужика!..
Из белой кухонной клеёнки
красивый сделаю плакат –
«Товарищ, слава удалёнке!»
И им украшу свой фасад.
А возле дачного батута
бассейн поставлю надувной.
О, как же это будет круто!
В буквальном смысле рай земной!
Включу приёмничек в беседке.
В калитке дёрнув шпингалет,
за солью загляну к соседке,
которой двадцать восемь лет.
И предложу дружить домами.
К чему грустить и киснуть зря?
Жену с детьми отправлю к маме
в Петрозаводск до сентября.
А если надо вдруг в больничку
(под Лобней – это не в Туве),
в семь двадцать сел на электричку –
и в восемь ты уже в Москве.
Закаты, небо в перламутре.
Сверчки, цикады – благодать.
И будет ветер мои кудри
едва заметно колыхать.
Друзья Олег, Егор и Колька
помогут с переездом мне.
Да будет так. Осталось только
об этом рассказать жене.
Жена, вернувшись от подружки,
сказала мне, что я фантаст.
Ещё сказала, вместо двушки
она меня скорей продаст.
И запретила мне вовеки
о даче думать даже в снах,
напомнив мне об ипотеке,
радикулите и долгах.
И вот лежу по-идиотски
на верхней полке и в пути
смотрю прогноз в Петрозаводске,
а там дожди, опять дожди.
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