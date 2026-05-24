Режиссер Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова похоронены рядом на Новодевичьем кладбище Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Странно выглядит могила Инны Чуриковой и Глеба Панфилова на Новодевичьем кладбище. На земле - мраморная плита, а на ней плашмя лежат два портрета. Обычно такие временные портреты ставят на могиле для понимания, кто здесь и что. Или просто табличку с двумя датами.

Но портреты лежат давно. Это и есть памятник народной артистке СССР, великой русской актрисе Инне Чуриковой и её мужу прославленному режиссеру Глебу Панфилову? Мраморная плита, кстати, хорошая, качественная. Её установил театр «Ленком», он ухаживает и за могилой.

Могила Инны Чуриковой и Глеба Панфилова на Новодевичьем кладбище выглядит странно: на земле лежит мраморная плита, а на ней плашмя покоятся два портрета Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Так всё-таки: это концепция такая – фотокарточка на плите? Или это незавершенный (точнее – недоделанный) памятник? И то, и другое выглядит печально. Прошло больше трех лет, как ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова. Похоронили её и Глеба Панфилова (он умер через полгода после жены) на центральной аллее Новодевичьего кладбища, на виду. Рядом - народный артист СССР Марк Анатольевич Захаров, который более 45 лет руководил «Ленкомом». Рядом – народный артист СССР Леонид Броневой, который выходил с Инной Чуриковой на одну сцену. У них всё в порядке. А у Чуриковой и Панфилова не очень.

Актриса Инна Чурикова ушла из жизни 14 января 2023 года Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как написал один анонимный канал в одной заблокированной соцсети, возмущенный видом могилы Чуриковой и Панфилова: так бывает, когда дети не хотят отдавать долг своим родителям. «Сын-мажор проживает в Арабских Эмиратах, прожигая жизнь и наследство своих великих родителей. Он пробовал быть актёром, режиссёром, в последние годы почему-то решил, что он продюсер, но ни в чем не нашёл себя по-настоящему».

Мраморную плиту - постамент для будущего памятника - установил Театр «Ленком», в котором Инна Чурикова служила полвека, а её муж-режиссер ставил спектакли. Театр регулярно приносит цветы. Но установить полноценный памятник театр не имеет права. Только владелец захоронения, а им является сын. На нашу просьбу прояснить ситуацию, Иван Панфилов коротко ответил: не даю интервью.

За могилой Инны Чуриковой и Глеба Панфилова нашли свой покой Вера Алентова (скончалась 25 декабря 2025 года) и Владимир Меньшов (ушел из жизни 5 июля 2021 года) Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Как сказали в «Ленкоме», театр «ждет от Вани... вторую половину памятника». Вроде бы её должна сделать скульптор Айдан Салахова, с которой дружит Иван.

У Глеба Панфилова есть старший сын Анатолий от первого брака. Он живет в Питере, но говорят, он человек не от мира сего. На него надежды мало. Младший сын Иван, стало быть, – светский лев, обитающий между Лондоном и Дубаем. Кстати, примерно в тех же краях (и ещё в Баку) живет и Айдан Салахова. Вчера она сообщила в одной соцсети, что 21 мая в 5-ю годовщину ухода её отца - Народного художника Азербайджана Таира Теймуровича Салахова, в Баку открыли его надгробный памятник: «Автором памятника стала моя сестра Алагез Салахова, которая вложила в него очень много сил, но к сожалению ушла из жизни, так и не увидев результата. Памятник основан на монументальном триптихе Таира Салахова «Страна огней», посвященном Азербайджану. Бронзовые элементы воплощают Каспий как бы сходящий с картины вниз.

Хотела бы поблагодарить руководство республики и мэрию г. Баку и мэрию Старого города за помощь в реализации проекта».

И ни слова о том, что Таир Салахов был не только Народным художником Азербайджана, но и Героем социалистического труда и Народным художником СССР и РФ, Лауреатом Государственных премий СССР и РФ, Вице-президентом Российской академии художеств до самой своей смерти… Дети стерли ластиком великое прошлое своих отцов, хотя, с другой стороны, эти же отцы их воспитали такими…

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