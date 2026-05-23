Настя Ивлеева объявила о новом этапе в жизни: эпоха «детокса и воздержания» закончилась

Настюша Опасность снова живет свою лучшую жизнь Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Настюша Опасность снова живет свою лучшую жизнь, о чем блогерша поспешила сообщить подписчикам. «Всё, прошла эпоха, пора прощаться. Мы говорим этому этапу спасибо, он был лечебным, он был важным, нужным. Но с ним покончено. Поэтому загорелая, белобрысая, титькастая бестия стоит на аватарке», — заявила Ивлеева на своей страничке в соцсети и выложив пляжные фото в розовом бикини. Подписчики её полайкали.

Недавно блогерша делала фото и видеоотчеты из Китая, где она путешествовала с мужем Филиппом. Именно тогда поклонники Настюшки Опасность почувствовали тот самый ностальгический вайб. Хотя ещё в конце апреля Настя Ивлеева говорила, что не собирается возвращаться в светскую жизнь: «Оставлю это тем, кто еще в пубертате. Мне уже ничего, никому не нужно доказывать. Меня периодически приглашают на премьеры, мероприятия, но я пока пас».

Пас да не пас. Период детокса от шоу-бизнеса, который она приняла как обет после скандальной вечеринки, похоже, закончился. Напомним, вечеринка Настюшки Опасность прошла в декабре 2023 года в московском клубе «Мутабор». И вызвала большой общественный резонанс. После чего последовала отмены Ивлеевой на просторах Интернета.

Но, как она заявляет, она ни о чем не жалеет - все события за 35 лет её жизни сформировали её как «хорошего человека».

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