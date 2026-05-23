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Политика23 мая 2026 12:40

Владимир Путин - Анатолию Карпову: Вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной шахматной школы

Президент России поздравил многократного Чемпиона мира с 75-летием
Александр ГАМОВ
Владимир Путин направил Анатолию Карпову телеграмму с поздравлением

Владимир Путин направил Анатолию Карпову телеграмму с поздравлением

Фото: REUTERS.

В субботу, 23 мая, Владимир Путин направил Анатолию Карпову телеграмму - ее текст в полдень был опубликован на сайте Kremlin.ru.

«Уважаемый Анатолий Евгеньевич! - говорится в телеграмме. - Примите поздравления с 75-летним юбилеем. Один из выдающихся гроссмейстеров современности, Вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной шахматной школы».

Шахматист, Чемпион мира, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов

Шахматист, Чемпион мира, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент отметил (кстати, к Карпову он обращается так: «Шахматисту, чемпиону мира, почетному президенту Федерации шахмат России»): «На Вашем счету немало сложных, напряжённых и захватывающих поединков с сильными и именитыми соперниками, красивые и убедительные победы. И конечно, отмечу значимую общественную, наставническую деятельность, которой Вы уделяете неизменное внимание».

Владимир Путин пожелал Анатолию Карпову доброго здоровья и всего наилучшего.