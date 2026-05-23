Владимир Путин - Анатолию Карпову: Вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной шахматной школы

Владимир Путин направил Анатолию Карпову телеграмму с поздравлением Фото: REUTERS.

В субботу, 23 мая, Владимир Путин направил Анатолию Карпову телеграмму - ее текст в полдень был опубликован на сайте Kremlin.ru.

«Уважаемый Анатолий Евгеньевич! - говорится в телеграмме. - Примите поздравления с 75-летним юбилеем. Один из выдающихся гроссмейстеров современности, Вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной шахматной школы».

Шахматист, Чемпион мира, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент отметил (кстати, к Карпову он обращается так: «Шахматисту, чемпиону мира, почетному президенту Федерации шахмат России»): «На Вашем счету немало сложных, напряжённых и захватывающих поединков с сильными и именитыми соперниками, красивые и убедительные победы. И конечно, отмечу значимую общественную, наставническую деятельность, которой Вы уделяете неизменное внимание».

Владимир Путин пожелал Анатолию Карпову доброго здоровья и всего наилучшего.