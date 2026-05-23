Минобороны России публикует кадры тренировки военнослужащих группировки войск «Центр» с полигона в зоне спецоперации. Фото: Минобороны РФ.

Минобороны России публикует кадры тренировки военнослужащих группировки войск «Центр» с полигона в зоне спецоперации. Бойцы отрабатывают боевые навыки в условиях городской застройки, учатся стрелять из разных позиций, передвигаться парами, а также оказывать взаимную поддержку.

«Особое внимание на занятиях уделяется обучению командиров управлению подразделением в боевых условиях. В ходе тренировок командиры учатся оперативно передавать точные и своевременные приказы, что позволяет эффективно выполнять боевые задачи», - комментируют кадры в Минобороны России.

Минобороны России публикует кадры тренировки военнослужащих группировки войск «Центр» с полигона в зоне спецоперации

Бойцы выполняют до автоматизма упражнение 13 УПС - взаимоприкрытие в составе двоек, троек, при наступлении, отходе. Такая подготовка к штурмам длится минимум 21 день.

Также их учат оказывать первую помощь, искать и находить мины. В учебном центре, развёрнутом на базе 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады, военнослужащие осваивают методики работы с самодельными взрывными устройствами (СВУ), активно используемыми украинскими формированиями.

«Большинство мин сегодня самодельные. Они имеют различные датчики, и могу устанавливаться в самых неожиданных местах», - комментирует кадры старший сапер Павел Васильев.

На занятиях военнослужащих учат разминировать двери и даже сливные бачки на унитазах. В последних довольно часто враг оставляет мощные фугасы, рассчитывая привычки культурных освободителей населенных пунктов. Один такой бачок с взрывчаткой может уничтожить частный коттедж.

Важно учитывать, что туалет - идеальное место для минирование, так он скрыт от глаз. Это важно учитывать службам безопасности администраций поселков на освобожденных территориях, которые ведут борьбу с диверсантами.

«Программа подготовки включает детальное изучение самодельных взрывных устройств, применяемых противником для дистанционного минирования, а также мин-ловушек, устанавливаемых в бытовых условиях. Обучаемые на практике знакомятся с типовыми схемами минирования предметов интерьера и бытовой техники, что крайне важно для безопасной зачистки зданий и сохранения жизней штурмовых групп», - отмечают в военном ведомстве.

По завершении обучения военнослужащие сдают зачеты, после чего получают допуск к выполнению инженерных задач непосредственно в зоне боевого соприкосновения.

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