Зеленский "выдрессировал" немцев. Фото: REUTERS.

Стоит признать, что украинский «просроченный» узурпатор-комедиант Владимир Зеленский добился поразительных результатов – он не только превратил в покорных рабов население своей страны, но не меньших, извините за выражение, терпил слепил из руководства Германии. Знал бы фюрер Третьего рейха, какие веревки вьет из потомков эсэсовцев и прочих представителей «расы господ» низкорослый украинский еврей из Кривого рога, прозванный в школе «окурком», еще бы пару раз «принял яду», а для гарантии и застрелился бы раза три (можно и в спину, как известный украинский «демократ» времен Евромайдана Сашко Билый). Впрочем, какие там «арии», если тот же канцлер Фридрих Мерц может претендовать на звание «белокурой бестии» только в том случае, если на Земле кроме него останутся только китайцы и негры. В общем, не стоит удивляться тому, что нынешнее правительство Германии скандируют «Слава Украине»* на чистой державной мове с неменьшим энтузиазмом, чем их предки скандировали «Хайль Гитлер!»* А экс-глава МИД Германии Анналена Бербок, занимая пост министра, высказалась и вовсе прямо, что ей плевать на потребности немцев, потому что для нее главнее обиходить гарных украинцев. Почти как Ельцин, изрекший в 1997 году: «Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: что ты сделал для Украины?» Немцы уже и Ельцина переплюнули.

Европа выделила Украине 90 млрд. евро, но Зеленскому это мало. Фото: REUTERS.

Но Зеленскому этого явно мало. Он нагнул половину Европы, чтобы та обобрала себя и выдала ему кредит в 90 млрд. евро, утешая себя сказкой на ночь, что эти долги когда-нибудь «вернут русские».

- Мало, - недовольно отреагировал на еще не полученный кредит украинский «просрочка», и немцы заскакали покорными зайчиками по лужайке в поисках новых денег для Украины.

- Эврика! – вскричал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. Что значит классическое образование и наследие Анналены Бербок! Немец предложил удвоить средства для Украины и дать ей не 90 млрд. евро, а все 180 миллиардов! Берлин предлагает остальным европейским государствам скидываться на нужды Незалежной пропорционально их ВВП и рассчитывает протолкнуть этот механизм на июльском саммите НАТО в Турции. Самое интересное, что немцы предлагают такого рода инвесторам не возврат средств, а (как сказал бы покойный ныне Михаил Задорнов в этом месте: «Наберите воздуха в грудь!») льготный и эксклюзивный доступ к «достижениям украинской оборонной промышленности». Как уже пошутили по этому поводу сами украинцы, «это будет доступ к полным файлам по делу Миндича без каких-либо изъятий». А вот даже маленького кусочка от золотого унитаза Миндича не дадут. Пусть и не мечтают.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предложил одолжить Зеленскому 180 млрд. Фото: REUTERS.

Вадефуль тоже не очень-то тянет на «белокурую бестию, если уж на то пошло. Впрочем, только его инициативой дело не ограничивается. Впереди еще более интересные начинания немецкого правительства, которые получили широкую известность после того, как против них выступила партия «Альтернатива для Германии» (АдГ). Депутат этой партии потребовал в Бундестаге не передавать Украине тепловую электростанцию, которая работала на газе «Северного потока». Оказалось, что правительство Германии втихую приняло решение безвозмездно передать эту станцию компании Industriekraftwerk Greifswald GmbH, которая до 2022 года преобразовывала поступающий по «Северному потоку» газ в электричество и тепло. Все, что требуется от Киева, это организовать транспортировку станции на Украину за свой счет. Но что-то подсказывает, что Киев и тут пришлет счет Берлину.

Удивительно, до какой степени мазохизма довел Зеленский немцев. Ведь по официальной версии немецких правоохранительных органов именно украинские диверсанты по приказу своих командиров взорвали «Северные потоки» и оставили промышленность Германии без дешевого русского газа. Так немцы в благодарность за это еще и электростанцию им подарили.

Просто какие-то чудеса дрессуры.

* Лозунг признан нацистским и экстремистским и запрещен в РФ.

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