Первое место занял очаровательный мальчишка из Мончегорска — 9-летний Владимир Журавлёв с песней «Журавль по небу летит». Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Конкурс «Детская Новая волна» проводится при поддержке Министерства просвещения РФ уже 19-й год подряд. На сей раз финал «Детской Новой волны – 2026» отшумел в Москве. Имена участников конкурса были определены после проведения полуфинала, состоявшегося в Академии Игоря Крутого.

В жюри в этом году заседали: победитель «Новой волны 2025» Алекс Лим, певица, финалистка «Новой волны 2017» Люся Чеботина, певица Алсу, маэстро Игорь Николаев, композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Председателем жюри конкурса по традиции был Игорь Крутой.

На «Детской Новой волне победил» 9-летний Владимир Журавлев

Алекс Лим, Игорь Крутой и Люся Чеботина. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первое место занял очаровательный мальчишка из Мончегорска — 9-летний Владимир Журавлёв с песней «Журавль по небу летит». Причём Вова уехал домой сразу с двумя наградами: мальчика выбрали ещё и зрители, присудив ему статуэтку «Приз зрительских симпатий». Так что в этом году победитель был выбран единогласно.

«Я благодарю режиссёра конкурса Александра Ревзина: респект вам! Моя группа поддержки: низкий вам поклон! Я благодарю всех, кто дал мне возможность поучаствовать в этом мегакрутом конкурсе. Спасибо маме, педагогу: я вас люблю!» — сказал со сцены Владимир Журавлёв.

— Если бы ты мог позаимствовать какую-нибудь суперсилу у известного музыканта, у какого артиста ты бы что-то взял? — спросили мы после конкурса у Володи.

Победитель «Детской Новой волны» Владимир Журавлев. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— Я бы у Димы Билана позаимствовал его суперсилу.

— Ты хотел бы так же высоко прыгать?

— И прыгать, и, конечно же, брать такие же высокие ноты, как Дима, — поделился с KP.RU победитель «Детской Новой волны».

Финал «Детской Новой волны – 2026» отшумел в Москве. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Второе место разделили Маргарита Зингман с песней «Снег» и Елена Еремеева с песней «Ничего не бойся, я с тобой». Третье место заняла Милана Крохина с песней «Раневская».

Эфир конкурса запланирован на 30 мая на телеканале «НТВ».