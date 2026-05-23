Бывший муж отобрал сына у скандальной дочери Марии Шукшиной: печальная правда

Дочь Марии Шукшиной мечтает увидеть единственного сына Славу. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Единственная дочь Марии Шукшиной судится с бывшим мужем Константин Трегубом. Он отобрал сына Славу у Анны. Звездная наследница не видела ребенка больше года.

Дочь Марии Шукшиной пытается через суд добиться возможности полноценно общаться с сыном Славой. Бывший муж Константин Трегуб запретил мальчику общаться с матерью. "Я ничего не знаю о своем ребенке, к сожалению", - призналась Анна в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ.

Несколько лет назад она сама отдала сына отцу. Тогда мальчику было шесть лет. Причиной стали финансовые трудности Анны. Она еле сводила концы с концами, снимала квартиру, много времени проводила в спортзале, мечтая о теле бодибилдерши.

Анна сейчас мало похожа на себя прежнюю. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

С бывшим мужем у нее была договоренность о том, что она сможет свободно общаться с мальчиком. "Я всегда его забирала с ночевкой. Это минимум", - утверждает Анна.

А больше года назад ситуация резко изменилась. Константин ограничил ее контакты с ребенком. "После того, как я его в сентябре забрала, бывший написал заявление. Теперь он его сопровождает в школу, привозит, увозит. Там тотальный контроль", - рассказала Анна.

Женщина финансово помогает Славе. "Никаких алиментов, это добровольно", - пояснила звездная наследница.

Впервые за долгое время она увидела сына в суде и была шокирована его состоянием. "Он максимально маленький человечек, закрытый, замкнувшийся", - считает дочь Шукшиной. По словам Анны, она хочет общаться со Славой без посредников.

Причиной скандала с бывшим стал ее образ жизни. Бывшему супругу не нравятся участие Анны в грязных ток-шоу и публичные конфликты внутри семьи. "Я очень переживаю, что в следующий раз смогу увидеть ребенка только когда ему 16 лет исполнится... Но это еще очень не скоро, я не готова столько ждать", - призналась дочь актрисы.