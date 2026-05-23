«Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил фильм «Фьорд» Фото: REUTERS.

58-летний румынский режиссер Кристиан Мунджиу снимает редко, но метко: на его счету всего шесть полнометражных фильмов, и два из них удостоены «Золотой пальмовой ветви» в Каннах. Первый раз он победил в 2007 году за спокойный и страшный фильм «4 месяца, 3 недели и 2 дня» - о том, как в 1987 году в Бухаресте студентка пытается сделать аборт, который при Чаушеску считался преступлением. Сейчас главный каннский приз достался «Фьорду» - истории о религиозной семье (папа-румын в исполнении Себастиана Стэна, мама-норвежка в исполнении Ренаты Реинсве из «Сентиментальной ценности» и несколько детей), из Румынии переезжающей в живописную деревушку на севере Норвегии. Практически сразу детей пытаются отобрать социальные службы. Во-первых, на теле одной девочки обнаруживается синяк (выясняется, что мать ее толкнула). Во-вторых, дети воспитываются в консервативном христианском духе, а для весьма светской и либеральной Норвегии это не выглядит приемлемым. Симпатии автора - явно на стороне семьи, а вовсе не норвежских властей, перегибающих палки и доводящих заботу о свободомыслии и подрастающем поколении до чистого (и трагического) абсурда.

Режиссер Кристиан Мунджиу Фото: REUTERS.

Второй по значению Гран-при достался фильму Андрея Звягинцева «Минотавр». Российский режиссер еще не уезжал из Канн без наград: за «Изгнание» лучшим актером назвали Константина Лавроненко, «Елена» получила спецприз жюри в конкурсе «Особый взгляд», «Левиафан» - приз за сценарий, «Нелюбовь» - Приз жюри.

Режиссер Андрей Звягинцев. Фото: REUTERS.

Приз жюри (третий по значению) достался «Приключению мечты» Валески Гризебах, немецко-австрийско-болгарско-французскому почти трехчасовому фильму о женщине, которая ввязывается в весьма сомнительную авантюру в городке Свиленград на границе Болгарии, Греции и Турции.

Приз за лучшую режиссуру поделили испанцы Хавьер Кальво и Хавьер Амбросси за фильм «Черный шар» и поляк Павел Павликовски за фильм «Отечество» о Томасе Манне, путешествующем по послевоенной Германии с дочерью. Приз за сценарий достался французу Эммануэлю Марре за фильм «Наше спасение».

Актрисы Виржини Эфира и Тао Окамото. Фото: REUTERS.

Лучшими актрисами назвали француженку Виржини Эфира и японку Тао Окамото, сыгравших в фильме Рюсукэ Хамагути «Внезапно» директора больницы и умирающую от рака пациентку, у которых завязывается дружба. Мужской приз за лучшую актерскую работу тоже поделили надвое - его получили Эммануэль Маккиа и Валентен Кампань, сыгравшие в фильме «Трус» солдат на Первой мировой войне.