Корреспондент «Комсомолки» положила у педагогического вуза в Луганске привезенную из Донецка игрушку панды Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Первое, что я чувствую еще за добрую сотню метров, запах гари. Он поднимается к небу и там сверкают молнии. Будто этот дым и вызвал грозу над несчастным, прибитым горем к земле, Старобельском в ЛНР. Пока еду к разбитому общежитию педколледжа, замечаю, что в окнах домов нигде не горит свет и людей - никого. Хотя еще и десяти вечера нет.

- Вы кто? Что здесь делаете? - в лицо мне светит фонарик. Военный неизвестно откуда вынырнул передо мной.

- Мне нужен небольшой репортаж, совсем немного, - лепечу я и улыбаюсь доверчиво.

- Здание общежития оцеплено, идут работы, - бурчит военный.

Спасательные работы в Старобельске не прекращаются даже ночью

- Вот именно работы мне и нужно показать. А пойдемте вместе, я не займу много времени, - предлагаю я, не переставая улыбаться и демонстрирую удостоверение «Комсомолки».

Неожиданно военный соглашается. Мы идет по мокрой плитке и с каждым шагом запах гари усиливается. Уже слышны крики спасателей: «Серега! Подавай!»

Разбор завалов продолжался и ночью Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Из тьмы проступает разбитое здание общежития. В нем нет крыши и окон, а среди проваленных стен, в свете прожекторов, без перерывов на отдых и сон работают краны. Один из них как раз зацепил плиту и переносит ее в сторону. Сколько таких плит тут уже было поднято?

Сотрудники СК РФ осматривают улики на месте удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Украина нанесла массированный удар в ночь на пятницу 22 мая. На часах еще не было четырех утра. В общежитии в это время мирно спали 86 студентов. Будущие учителя младших классов, воспитатели. Основная масса – девчонки. Впереди – экзамены, а потом – каникулы. Когда тебе 17 лет, лето – это целая жизнь. У них ее больше нет.

При атаке погиб 21 ребенок, 63 ранены Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

ЛЮДИ НЕСУТ ЦВЕТЫ И ИГРУШКИ

Я стараюсь не представлять себе, что тут происходило в ночь на пятницу. Но картины возникают без моего желания: обезумевшие от ужаса дети, дымящиеся руины, крики матерей. Атаки шли одна за другой, по Старобельску били несколько часов. Местные говорят, что дети прыгали от ужаса из окон горящего общежития прямо в том, в чем спали. Ни военных объектов, ни тренировочных баз или производств рядом нет.

В Луганске возник стихийный мемориал Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Выжившая после теракта ВСУ в Старобельске рассказала о первых минутах трагедии

Я уже много лет не задаю себе вопрос «Зачем?» Он уместен в каком-то другом измерении. Нельзя со зверями говорить на человеческом языке. Они его не понимают. И ждать снисхождения или сожаления тоже – глупо. Дончане с 2014 года знают, что для той стороны мы – не люди. И наши дети – не люди. А мы все пытаемся приложить к Украине лекала своих ценностей, будто надеясь на чудо.

Жители Старобельска несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР

Сильнее любых сводок берут за горло бесхитростные приметы без вести пропавших: «Пирсинг в носу, белые ногти с розовым френчем, две серьги-гвоздики на хрящике правого уха рядом друг с другом...

...Особые приметы: цепочка с крестиком на шее, татуировка на ноге в виде сердца.

... Особые приметы: круглые серьги золотого цвета, золотая цепочка на шее с серебряным крестиком. Была в красной пижаме: шорты и майка с белыми бретелями.

... Особые приметы: маленькая татуировка внизу на ноге в виде сердечка.

Люди несут цветы, игрушки, тетрадки

...Особые приметы: круглый кулон с буквой "К" в середине, нежно-розовый маникюр с цветами, серебряные кольца на обеих руках, рост около 170 см, в левом ухе 3 прокола с серьгами. Была одета в халат с цветами.

...Особые приметы: кольцо на левом пальце, кулон в виде лепестка, татуировка на ноге в виде змеи. Была одета в черное худи и белые кроксы...»

Родственники опознают тела погибших, которых извлекли из-под завалов колледжа в Старобельске ЛНР

Сегодня люди весь день несут цветы и игрушки к педучилищу в Старобельске. В Луганске у стен педагогического вуза – игрушки, цветы, а еще – тетради, блокноты, ручки, портфели. Им они больше не понадобятся. Кладу от редакции «Комсомолки» привезенную из Донецка игрушку панды. Моя дочка и в 16 лет обожает мягкие игрушки, наверное, и эти девчонки обожали.

. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Мы сегодня хотели у стен вуза выложить из свечей слово «Старобельск», но незадолго до этого по Луганску снова ударили. Пришлось свернуть акцию, но все желающие продолжают нести сюда цветы, - рассказал руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Самойлов.

Кадры с места разбора завалов педколледжа в Старобельске

Добираюсь до местной гостиницы и узнаю, что спасательные работы ближе к полуночи окончены. Спасать больше некого. 63 ребенка ранены, 21 – погиб. Где-то горло перехватывают слезы. И так хочется вместо высокопарных и набивших оскомину с 2014 года «не забудем, не простим», на деле не забыть и не простить. Иначе грош цена таким словам.

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