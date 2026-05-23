Это уже третья стрельба у Белого дома за месяц Фото: REUTERS.

В центре Вашингтона в субботу 24 мая в районе 18 часов по местному времени прозвучали порядка 20-30 выстрелов, которые попали в эфир телеканалов. Президент США Дональд Трамп находился в Белом доме. Пока не до конца ясно, был ли инцидент очередной попыткой покушения на республиканца. Fox News сообщает, что стрявший ранен Секретной службой США и доставлен в госпиталь в критическом состоянии. Район оцеплен полицией. Это уже третья стрельба за месяц у резиденции президента США.

Стрельба у Белого дома 24 мая: что известно

Как сообщает CNN, выстрелы раздались в районе пересечения 17-й улицы и Пенсильвания-авеню в непосредственной близости от комплекса Белого дома. В момент стрельбы американские журналисты выходили в эфир с лужайки президентской резиденции и были экстренно эвакуированы в зал для брифингов, где им приказали лечь на пол и не двигаться.

На видео, опубликованном корреспондентом ABC News Селиной Ван отчетливо слышна череда выстрелов. «Я снимала видео для социальных сетей у Белого дома на свой iPhone, когда мы услышали выстрелы. Казалось, что раздалось несколько десятков выстрелов. Нам приказали бежать в зал для пресс-конференций, где мы сейчас находимся», — написала Ван в соцсетях. Один из присутствующих в этот момент на месте репортеров передает, что звуки, по-видимому, доносились со стороны здания Исполнительного офиса Эйзенхауэра.Позже на территории заметили вооруженных агентов Секретной службы с винтовками, которые блокировали подходы к пресс-центру и территории Белого дома.

Директор ФБР Каш Патель заявил в сообщении в социальных сетях, что его подчиненные находится «на месте и оказывает поддержку Секретной службе».

Пострадавшие в результате стрельбы у Белого дома

По предварительным данным, стрелявший нейтрализован сотрудниками Секретной службы. Fox News сообщает, что злоумышленник стрелял по воротам Белого дома и был ранен ответным огнем. Учитывая обстоятельства, нападавший мог планировать покушение или теракт, чтобы выразить свое несогласие с политикой Дональда Трампа. Утверждается, что при себе у него был пистолет, из которого неизвестный произвел три выстрела.

В результате перестрелки также пострадал случайный прохожий. По информации ABC News, его ранения не представляют угрозы для жизни. Сам нападавший также получил ранения и был доставлен в больницу. Мотивы его действий пока официально не раскрываются.

Секретная служба заявила, что инцидент произошел за пределами охраняемого периметра Белого дома, но спровоцировал вызвал кратковременную эвакуацию части территории резиденции президента.

Журналисты с места событий сообщают, что инцидент исчерпан. Оцепление снято, но территорию по-прежнему патрулируют спецагенты с оружием.

Реакция Дональда Трампа на стрельбу у Белого дома

Как стало известно, на момент инцидента президент США Дональд Трамп находился в Белом доме. Пресс-секретарь администрации Стивен Ченг подтвердил, что глава государства не пострадал.

За пару часов до нападения Трамп выступил с заявлением, объявив о достижении соглашения с Ираном, которое должно приблизить завершение продолжающегося 84 дня конфликта, пообещав сообщить о деталях сделки с Тегераном в ближайшее время. Прямых комментариев по поводу стрельбы президент пока не дал.

Стрельба в Вашингтоне: третий случай за месяц

Инцидент стал уже третьим случаем стрельбы в районе объектов, связанных с Белым домом, за последний месяц. Ранее, 25 апреля, вооруженный мужчина попытался прорваться на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton, ранив сотрудника Секретной службы. Тогда нападавший был задержан на месте. Оказалось, что задержанный Коул Томас Аллен был недоволен политикой администрации президента США и критиковал Трампа за войну в Иране и приостановку помощи Украине.

4 мая сотрудники Секретной службы США вступили в перестрелку с вооруженным мужчиной возле Белого дома, в результате которой был ранен случайный прохожий. Нападавший был доставлен в больницу, детали и мотивы стрельбы остались неизвестны. «Был ли целью президент или нет, я не знаю, но мы это выясним», - заявил журналистам заместителя директора Секретной службы Мэтт Куинн.

Американские СМИ в свете последних эпизодов также напоминают о двух покушениях на Трампа — стрельбе на предвыборном митинге в Пенсильвании летом 2024 года и инциденте с попыткой прорваться в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде на поле для гольфа осенью того же года.

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