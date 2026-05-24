Геннадий Зюганов: Нацистов надо взять за горло, а нам - бороться за мир и победу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
… - Геннадий Андреевич, здравствуйте. Это помощник Зюганова.
- Здравствуй, товарищ Гамов.
- С какими мыслями и чувствами вы сегодня отправились на Антифашистский форум? По времени он фактически совпал с чудовищным терактом, который укронацисты устроили в Старобельске в ЛНР…
- Действительно, трагедия страшная.
Кланяемся светлой памяти погибших.
Глубоко соболезнуем всем их родственникам, близким, друзьям…
Мы все делаем для того, чтобы остановить это безумие. Чтобы победить нацизм, фашизм, бандеровщину, которые распоясались и которые тянут мир в новую большую мировую войну.
Мы собрали сегодня в третий раз Всемирный Антифашистский форум.
Главная тема - борьба с терроризмом, ибо империализм и фашизм, прежде всего, порождают войны и насилие. Они и держатся за счет насилия и манипуляций общественным сознанием.
- Первый же форум вы проводили в Минске в апреле 2023-го.
- Да, Саша, я пригласил тогда туда партии и движения со всех континентов. Приехали из 60 стран.
Организовывая вместе с моими друзьями в Белоруссии первый наш сбор, я хотел, чтобы участники форума воочию увидели своими глазами, что такое нацизм, фашизм и бандеровщина.
Мы отвезли делегации в Хатынь. Я видел, как они знакомились с судьбой белорусского народа, героической борьбой советских людей против гитлеровского фашизма…
Наши гости на глазах преображались. Они осознавали, что это за бедствие, какая это жуткая трагедия и беда.
Когда они узнали, что каждый третий белорус сложил свою голову для того, чтобы победить фашизм, это на них произвело огромное впечатление.
Они уже с той поездки возвращались обновленными людьми, способными к противостоянию, к борьбе.
- Накануне 80-летия Победы вы провели в Москве второй антифашистский форум.
- Да - международный, всемирный. Тогда приехали представители уже из 91 страны - 165 делегаций, были и посланцы из всех натовских стран…
Мы приняли манифест и резолюцию - сложить, объединить усилия в борьбе с этим планетарным злом - фашизмом.
Но англосаксы и натовцы решили и дальше идти по пути развязывания большой войны в Европе.
Смотрите, как провокационно и страшно они себя ведут.
Ведь обстрел колледжа и общежития в Старобельске, где были студенты, которые готовились к выпускному вечеру на этой неделе, которые готовились быть учителями начальных классов… И в три волны их обстреливать, сознательно убивая…
Это могут сделать не просто негодяи, а законченные мерзавцы… У которых ничего не осталось светлого - в душе, а про совесть там и говорить смысла нет.
Но наводили, нацеливали, расстреливали - это при участии натовцев.
И надо уже всем понимать, что они распоясались донельзя.
- Как сейчас проходит ваш форум, Геннадий Андреевич?
- На этот раз прибыли посланцы почти из ста стран - всего около 180 делегаций.
Сегодня мы сначала проводим пленарное заседание, потом - работа в секциях…
Участники форума придут поклониться к Могиле Неизвестного Солдата, посетят Кремль, проведут интересные встречи.
Мы к этому форуму готовились очень тщательно и благодарны всем, кто откликнулся и приехал.
А откликнулись практически все совестливые, честные, мужественные люди на планете.
- Событие, конечно, величайшего значения.
- Его подробно освещают все телеканалы.
- Свои приветствия нам прислали и Путин, и Матвиенко, и Мишустин, и Володин.
- Это будет коллективная выработка средств борьбы против фашизма.
Крупный капитал породил самое большое зло на свете, это фашизм. Поэтому мы призываем всех активнее участвовать в нашей борьбе, максимально сплачиваться, объединять усилия.
Трагедия, которая случила только что в Луганской народной республике, она должна всех честных людей объединить. Для борьбы с таким злом требуется максимальная мобилизация воли, сил, ресурсов, исторической памяти.
Когда наши отцы и деды в 1945-м штурмовали Берлин, две трети среди них были коммунист и комсомольцы. Надо и об этом помнить.
Сегодня будет очень важное всемирное действо. Мы примем официальный документ, резолюцию - о борьбе против империализма и террора.
- Как вы относитесь, товарищ Генеральный секретарь, к тому, что на Западе стараются не замечают трагедию в Старобельске. А СNN сначала вообще сообщили, что ВСУ поразили 86 российских военных, что это казарма была. И сейчас очень стараются не замечать.
- Запад не замечал в свое время приход Гитлера, натравливаемого на Советский Союз. Не замечал того, что нацизм стал рождать себе подобных.
Они поставляли им оборудование для концлагерей.
А простой народ страдает и на Западе сегодня. Что, они желают войны? Не желают. Их будут гнать, как пушечное мясо, на фронт.
А банкиры Лондона, Парижа и Нью-Йорка будут на этом наживаться.
А что касается тех, кто сегодня выстроился в новую фашистскую фалангу, они, пораженцы, не могут нам простить наших великих побед и вот решили взять реванш.
Ничего у них не выйдет. А поэтому они будут врать, изворачиваться, подличать.
Понимаешь, эту скотскую свинскую публику - фашистов и нацистов всех мастей - надо взять за горло и заставить слушать мировое сообщество. А нам - бороться за мир и победу.
- Спасибо огромное, товарищ Генеральный секретарь.
- Давай.