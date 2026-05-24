Продолжаем испытания «Орешника» на полигоне «Украина». Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Продолжаем испытания «Орешника» на полигоне «Украина». Минобороны подтверждает, что ночью нанесен массированный удар баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими ракетами «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и крылатыми ракетами «Циркон», крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

Третье применение нашего супероружия, которое не может перехватить ни одно средство ПВО в мире, ожидаемо уже не вызывает тех эмоций, что первое. И вряд ли мы в очередной раз увидим результаты поражения.

Прилет «Орешника» крупным планом

Но надо понимать, что это новая система, которая находится в стадии боевого испытания. Причем в реальных условиях противодействия средств НАТО на полигоне «Украина».

Одно дело - моделирование на компьютере или даже эксперименты на тыловом полигоне. И совсем другое - «натурные тесты», по которым идет доработка оружия.

Потому что когда дело дойдет до применения спецБЧ, права на техническую ошибку и человеческий фактор уже не будет.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Лавров заявил о подготовке Европы к нападению на Россию