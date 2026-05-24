Петр Рыков и Мирослава Михайлова. Фото: Пресс-служба ЗМКФ

Когда-то Петра Рыкова называли убеждённым холостяком, но это уже в прошлом. Петр впервые вышел вместе со своей новой возлюбленной Мирославой Михайловой на открытии XIII Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. Несколько дней мы с удовольствием наблюдали за влюбленными, а перед торжественной церемонией закрытия задали паре несколько вопросов. Оказалось, что познакомились Петр и Мирослава благодаря кинофестивалю, бессменным президентом которого является папа девушки, 81-летний Александр Михайлов.

Петр, Мирослава, поделитесь впечатлениями от кинофестиваля. Мирослава, вы, собственно, уже давно являетесь частью этого события. Петр, а вы здесь впервые или?

Петр: Нет, я не впервые. Я здесь уже второй раз. Несколько лет назад вы меня пригласили вести церемонию открытия. Поэтому три года назад я здесь уже был. На самом деле, это был первый мой такой фестивальный опыт. Я вообще, вы знаете, никогда не понимал — зачем ездят на фестивали. Да и сравнивать мне не с чем. Мне очень нравится атмосфера здесь.

Она такая домашняя, да?

Петр: Именно, да, домашняя атмосфера. И то, что здесь собираются люди, которые любят свою землю, любят свой край и любят свое дело. Здесь нет какой-то ярмарки тщеславия. Здесь просто собираются люди, которые рады видеть друг друга и хотят что-то сделать для людей, для зрителей, для земли, для людей. К этому всем надо стремиться, понимаете, и лучшего найти сложно.

Петр Рыков и Мирослава Михайлова Фото: Ольга РОДИНА. Перейти в Фотобанк КП

Получается, что вы познакомились три года назад, когда вас пригласили ведущим?

Петр: Мы несколько раз знакомились.

Но вы, я так понимаю, сначала общались просто как коллеги, а потом влюбились? Или как это произошло?

Петр: Вы понимаете, мне достаточно сложно об этом говорить, потому что я знакомился с Мирославой Александровной три раза. И каждый год я думал, что это разные дочери Александра Яковлевича, которых я не знаю еще, понимаете, да, вот так.

А в какой год наступил день Х, когда вы поняли, что все-таки Мирослава — та самая?

Петр: Не знаю насчет дня Х. Потому что у нас долгоиграющая такая сейчас работа. Тоже началось не сразу. Мирославу Александровну отличает то, что она, во-первых, верный товарищ в работе. Это сразу выделяет. Это вообще людей всегда выделяет. Когда человек прежде всего по делу. Уж мы за скобками оставляем, что она такая красавица. Просто дитя природы.

Такие родители, конечно! Расскажите, как вам вместе работается? Вообще, у вас остается время просто побыть вместе?

Петр: Знаете, у нас сейчас такой период, когда много работы, и нам нужно работать. И мы рады работать, мы любим работать. Поэтому очень много радости мы получаем от того, что, слава богу, несколько уже проектов, где мы по делу были вместе. Это большая радость. Делать что-то вместе, созидать, на самом деле, не этого ли мы все хотим? Понятно, что просто поспать, иногда хочется просто поспать. Но мы очень рады проводить время вместе.

Мирослава: В принципе, существование в кадре и на площадке для нас очень-очень важная составляющая. Для нас это невероятное количество эмоций, удовольствия. А если говорить про совместность, то это действительно выстраивается, как по мне, какая-то особая маленькая частичка вселенной. И это очень ценно.

Петр Рыков и Мирослава Михайлова. Фото: Пресс-служба ЗМКФ

Как вы относитесь к разнице в возрасте? Она чувствуется или нет?

Петр: Я вообще, честно говоря, никогда не думал об этом. И, как говорится, понимаете, жизнь-то круглая. Я за угол поглядел, а там она. Мы, честно говоря, особо не думали об этом. Какая-то оторопь у меня, конечно, была, первое время, да. Просто потому, что я даже никогда не представлял себе, что... я просто не думал об этом.

Вас раньше называли убежденным холостяком…

Петр: Это те, кто, понимаете, меня неправильно считывают. И называли убежденным холостяком и child free. Никогда принципиально я не говорил, что никогда в жизни не женюсь, детей я иметь не буду. Я всегда говорил, что чтобы это было, нужна любовь. Нужна любовь, и нужно это делать, нужно идти в это ответственно. Во-первых, основываясь на чувствах, конечно. Тогда возможно все. А когда, понимаете — это там чего-то, зачем-то и почему-то, мне это непонятно.

Петр, чем вас покорила Мирослава?

Она человек. Она такой человек…

Мирослава, а вас в Петре какие качества привлекли?

Мирослава: Ой…

Все?

Мирослава: Можно я не буду отвечать на этот вопрос? Это очень глубоко внутри.