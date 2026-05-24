Александр Стриженов раскрыл секрет 39-летнего брака: «Ссоримся каждый день!»

Александр и Екатерина Стриженовы. Фото: пресс-служба ЗМКФ

Александра и Екатерину Стриженовых мы встретили на XIII Забайкальском международном кинофестивале. Супруги вместе вели трехчасовой гала-концерт, а затем посетили и закрытие ЗМКФ. Кстати, накануне во время ведения мероприятия

56-летний Александр и 58-летняя Екатерина на сцене вспоминали, что в браке уже 39 лет. Звездные супруги не только живут вместе, но и часто работают. При этом, всегда смотрят друг на друга с нежностью и держатся за руки. Мы не упустили возможности и спросили — как им так долго удается сохранять нежные отношения и не уставать друг от друга.

Александр Стриженов раскрыл секрет 39-летнего брака: «Это вулкан страсти» Александр Стриженов раскрыл секрет 39-летнего брака: «Мы не подходим друг другу ни по одному гороскопу… Поэтому вместе всю жизнь»

«Я живу с актрисой. В течение дня может быть восемь абсолютно разных, диаметрально противоположных женщин. Это ненормальная, с точки зрения психиатрии, ситуация. Вы же смотрели все эти триллеры про раздвоение, растроение личности. Это вулкан страсти, это очень интересно. Нескучно. Мы не подходим друг другу ни по одному гороскопу… Мы абсолютно диаметрально противоположные люди. И поэтому вместе всю жизнь», — рассказал KP.RU Александр Стриженов.

Александр и Екатерина Стриженовы. Фото: пресс-служба ЗМКФ

При этом, Стриженовы ссорятся каждый день, но совсем от этого не страдают.

«Как не ссоримся? Каждый день! Конечно», — поделился с нами Александр.

«Все очень беспокойные. В этой профессии спокойных не бывает. Эта профессия для беспокойных людей», — добавил актер и ведущий.

Екатерина и Александр познакомились в 1984 году, когда были еще подростками. Они встретились на пробах фильма «Лидер», где оба получили главные роли. На съемках между ними завязалась первая детская симпатия, которая переросла в брак. У пары двое детей — 38-летняя Анастасия и 25-летняя Александра. У старшей Анастасии трое сыновей — 8-летний Петр и двухлетние двойняшки Александр и Георгий.

«Они блондины все такие. Чем-то, конечно, похожи, — рассказал Стриженов о сходстве с внуками. — Но вообще они похожи на родителей в большей степени, хотя в самом младшем внуке я узнаю Катю по взгляду и нежному голосу. Средний, Александр, очень похож на прадедушку, на Олега Александровича. Петька, старший, наверное, на меня уже. Очень интересные парни. Дай бог всем детям счастливого мирного неба и длинной благополучной жизни».