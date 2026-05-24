Под обломками плит педагогического колледжа оказались дети Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Андрей Эсенкулов и Евгений Ложкин в ту ночь ехали с работы. Услышали прилеты, запах бензина, прыгнули в машину и не раздумывая поехали к педагогическому колледжу.

- Возвращались с выполнения задач мы увидели, как ударные дроны ВСУ нанесли удар по общежитию педколледжа. После удара здание охватил огонь. Мы подготовлены и умеем оказывать помощь, сразу же прыгнули в машину и туда. Уже потом поняли, что даже не успели одеться толком. Так и примчались в тапках и шортах. Глянули, е-мое, общага педколледжа горит. Навстречу какая-то женщина бежит с воплем: «Помогите! Там дети!» Мы вошли в здание. Кругом дым, пламя, гарь, ни черта не видно, - рассказывает Андрей из отряда спецназначения "Рассвет", который выполняет задачи в зоне СВО.

Охваченное пламенем общежитие. Фото: Евгений Ложкин.

Вскоре удалось разглядеть детскую лодыжку. Вся девочка была под завалами и только ногой дергала. Андрей с Женей раскидали обломки плит, вытащили девочку и прямо на плече вынесли из здания. Передали подъехавшей «Скорой» и снова кинулись в здание. Обходили этаж за этажом, выбивали ногами заклинившие двери и кричали во тьму: «Есть кто живой?»

- А потом молчали, чтобы расслышать хоть стон или крик. Вдруг слышим плачет кто-то. Кинулись, а там ребенок под плитой. Кричит: «Дядя! Мне больнооо! Вытащите меня!» Говорю: «Терпи! Сейчас вытащим!» А на ней плита. К тому времени еще какие-то добровольцы прибежали, вместе вытащили девочку. А под ней еще одна, но лицом вниз и молчит. Мы к ней – жива! Кричу: «Держись!» - вспоминает Евгений.

Добровольцы обходили этаж за этажом, выбивали ногами заклинившие двери и кричали во тьму: «Есть кто живой?» Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В таких условиях добровольцы искали выживших детей Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Уже потом он рассмотрел кровь на своих руках. Оказалась, это кровь спасенных девчонок.

- Мы вытащили троих живыми. Вернулись домой, часик покемарили и рванули в больницу с фруктами и конфетами к своим спасенным. Мы ж даже имена их не спрашивали тогда, выполняли задачи во благо Родины. Увидели первую девчонку спасенную. А у нее маникюр длинючий. Смеемся, как только не обломала. Хотя вся израненная была, - вспоминает Андрей. - С другом потом изумлялись, что чудом даже шлепки не порезали стеклом и осколками. А я понимаю, что супер герои в Донбассе носят не плащи, а дешевые китайские шлепки и шорты.

На месте работают специалисты - они изучают поражающие элементы дронов Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова (в центре) с портретами погибших детей Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

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