«Она обиделась!»: стала известна причина, почему бывшая Данилы Козловского решила взыскать алименты через суд

Данила Козловский и Ольга Зуева. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

40-летний актер Данила Козловский получил иск на установление алиментов на свою несовершеннолетнюю дочь. И тут же в соцсетях стали обсуждать: «Не платит алименты!» Однако как нам удалось узнать — дело не в этом. Сайт KP.RU рассказывает почему мать дочери Данилы Козловского решила через суд взыскать с него алименты.

В мае 2026 в суд поступило исковое заявление от Ольги Зуевой к Даниле Козловскому «о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка». Заявление возвращено, так как заявленные требования будут рассмотрены в порядке приказного производства. Это обычная практика — требования о взыскании алиментов, подсудные мировому судье, разрешаются мировым судьей в порядке приказного производства. Так происходит, когда не нужно устанавливать или оспаривать отцовство, привлекать других лиц к процессу, также на основании судебного приказа не могут быть взысканы алименты в твердой денежной сумме. То есть Ольга Зуева хочет получать на содержание дочери от отца ребенка Данилы Козловского ежемесячно одну четверть заработка и (или) иного дохода. Так положено по закону. Однако решение принимает суд.

Как стало известно сайту KP.RU: ранее соглашения об уплате алиментов не заключалось, Козловский перечислял добровольно деньги необходимые на содержание ребенка, никаких конфликтов на этот счет не было. Стороны не комментируют ситуацию. Как рассказали нам знакомые с ситуацией коллеги сторон: «Женщина узнала, что отец ее ребенка вновь станет отцом, и предприняла действия, которые по ее мнению обезопасят финансово жизнь ее дочери».

То есть, Зуева обиделась, что узнала о скором рождении ребенка у Козловского из СМИ. После этого решила установить размер алиментов — и получать все, что положено ребенку официально. Ребенка Ольга Зуева рожала в США, и Козловский отцовство признал, тогда они были парой.

Дочери Козловского и актрисы Ольги Зуевой 6 лет, ее зовут Ода-Валентина. Ребенок живет в США с матерью. Отец Козловский навещает девочку пару раз за год — и, как говорят знакомые пары, всегда выполнял финансовые обязательства, содержал ребенка. На момент беременности Ольга Зуева и Козловский были в отношениях пять лет, жили вместе. Но рожать она захотела в Америке. Зуева со студенческих лет училась и работала в США, там и решила остаться жить с девочкой. Козловский переезжать не захотел, но тогда часто навещал. Вскоре после рождения Оды-Валентины, у Данилы случился роман на съемочной площадке с Оксаной Акиньшиной. Служебный роман стал причиной окончательного разрыва с Зуевой. То есть, это еще и давняя обида. Однако с ребенком он встречался, финансово участвовал в воспитании.

Козловский без памяти влюбился в Акиньшину, четыре года они планировала общего ребенка. В мае у супругов Акиньшиной и Козловского в частном роддоме в Подмосковье родился первый общий ребенок — сын Лео. Для Козловского это второй ребенок, для Акиньшиной — четвертый. Ольга Зуева теперь хочет получать в США алименты, для этого и подала иск к папе ребенка Даниле Козловскому. Возможно, что Зуева опасается, что с появлением малыша Козловский станет меньше финансового внимания уделять ее дочери. Очевидно, что если суд установит алименты в размере одной четвертой, а не в твердой сумме, то это будут не стабильные отчисления, но периодически крупные суммы, так как Козловский высокооплачиваемый актер. Но у артистов нестабильный график съемок и постановок. Сейчас Данила Козловский участвует в успешных театральных проектах, снимается в нескольких кинопроектах — так что зарабатывает.

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