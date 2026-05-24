10-летняя дочь Игоря Николаева Вероника дебютировала на «Детской Новой Волне» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

19-й год подряд при поддержке Министерства просвещения РФ «Академия Игоря Крутого» проводит конкурс «Детская Новая Волна». В этом году смотр юных талантов прошел в Москве. Победителем конкурса стал 9-летний Владимир Журавлев из Мончегорска, покоривший зрителей и жюри своим актерским обаянием.

В жюри заседал маэстро Игорь Николаев, который представил гостям конкурса творческий дебют своей младшей дочери — 10-летней Вероники. Как выяснилось, девочка уже сама пишет песни.

10-летняя дочь Игоря Николаева дебютировала на «Детской Новой Волне»

Вероника — дочь Игоря Николаева и его молодой жены, певицы Юлии Проскуряковой. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Небо с голубыми глазами» юная артистка написала во время прогулки, качаясь на качелях. Там был готов припев, а папа помог с куплетами. Хит был записан в студии Игоря Крутого.

— В нашем дворе есть свои качели, а другие — в дальнем-дальнем парке, в поселке, и я всегда качаюсь именно на тех качелях, — рассказывала в интервью Вероника Николаева. — Летом мы с папой часто ездим туда на великах, и один раз он меня там заснял даже, как я качаюсь. Именно там, в этом полете, у меня больше всего развивается фантазия. Поэтому мы и называем их «волшебные качели». Я прихожу туда — и сразу возникает желание спеть, мысль: может, что-нибудь придумать? — поделилась с журналистами Вероника.

Игорь Николаев гордится успехами своей юной артистки.

Песню «Небо с голубыми глазами» Вероника написала во время прогулки, качаясь на качелях. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— Она на самом деле придумала основную идею, мелодию. У меня сохранилось это видео: она качается на качелях и поет: «Обними меня, небо с голубыми глазами, обними меня, детство, своими руками!» Она спела и мелодию, и слова припева сразу, — рассказал журналистам композитор.

Напомним: Вероника — дочь Игоря Николаева и его молодой жены, певицы Юлии Проскуряковой. В последнее время 10-летняя наследница артистов стала активно мелькать в соцсетях своих родителей. Девочка мечтает пойти по стопам знаменитого отца, который сочинил на эстраде немало хитов.