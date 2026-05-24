Шаг к миру или ловушка для противника: США и Иран готовятся заключить перемирие на 60 дней

США и Иран готовятся заключить перемирие на 60 дней. Фото: Novikov Aleksey//Shutterstock/Fotodom

За чередой свежих международных событий ушел немного в тень ближневосточный кризис, который совсем недавно единодушно трактовался как серьезнейшая угроза нынешнему миропорядку. Между тем напряженность там ничуть не не спала: Ормузский пролив по-прежнему закрыт иранцами, порты Исламской республики в свою очередь блокируются американским флотом, нефть и газ продолжают дорожать. А самое главное - США с Израилем так и не решили поставленных задач в ходе наносившихся полтора месяца без остановки свирепых ракетно-бомбовых ударов. Тегеранский режим не смещен, ядерная программа страны не прекращена, ее военный потенциал уцелел и сейчас активно восстанавливается.

Для Дональда Трампа такая ситуация равносильна политическому поражению. Он может сколько угодно публиковать на странице в своей соцсети Truth Social карту Ирана, окрашенного в цвета американского флага (сие творение было представлено публике в субботу), но все видят, что президент США теряет лицо. И это накануне приближающихся судьбоносных выборов в конгресс. Надо либо срочно выходить на мирные договоренности с «аятоллами», либо, как выразился недавно Трамп в разговоре с помощниками, «разнести там все к черту».

США с Израилем так и не решили поставленных задач в ходе наносившихся полтора месяца без остановки свирепых ракетно-бомбовых ударов. Фото: REUTERS.

На днях Дональд переговорил в режиме видеоконференции с руководителями монархий Персидского залива и Пакистана, и те единодушно попросили его не возобновлять войну. Слишком велик риск свалить мировую экономику в штопор из-за появления неминуемого в таком случае дефицита энергоносителей. Тель-Авив наоборот требовал продолжения боевых действий «до победного конца». Это разозлило Трампа, и он, как утверждают некоторые эксперты, фактически вывел Израиль из переговорного процесса. В итоге в администрации возобладало мнение - взять курс на заключение мира.

Переговоры собственно и так потихоньку тянулись, однако портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников назвал эти обсуждения «мучительными», сообщив, что проекты документов «пересылаются туда-сюда каждый день» без существенного прогресса.

Проблема №1 для Вашингтона - что делать с иранским обогащенным ураном. Ради того, чтобы лишить Тегеран возможности продолжать работы с ним, США и начали в феврале военную операцию. Тот же Axios утверждает, что Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Трампом предложил вывезти около 450 кг этого урана в Россию, однако глава Белого дома отказался. Вопрос остался подвешен, и тогда американцы решились на неожиданный ход. Ряд изданий в США сообщили, что иранская ядерная программа вообще будет вынесена за скобки готовящегося соглашения о перемирии.

Для Дональда Трампа ситуация c непобежденным Ираном равносильна политическому поражению. Фото: REUTERS.

Вот основные параметры этого документа, который якобы уже в целом согласован обеими сторонами.

Соглашение будет длиться 60 дней и может быть продлено по взаимному согласию. На этот срок Ормуз откроют, и движение судов по нему будет проходить без взимания пошлин. При этом Иран должен очистить пролив от своих мин. Взамен США прекратят блокаду иранских портов и начнут переговоры о снятии санкций с Исламской республики и разморозки ее средств.

Ну, а по ядерным вопросам страны продолжат консультации. Ни к чему, впрочем, не обязывающие.

Есть там и еще один пункт: должна остановиться война между Израилем и «Хезболлой» в Ливане. Но вряд ли это понравится Тель-Авиву.

Если эти сведения верны, то можно было бы выразить осторожный оптимизм по поводу перспектив преодоления кризиса. Но из Тегерана уже прозвучал сигнал, что этой утечке доверять нельзя. Агентство Fars сообщило, например, что суверенитет Ирана нам Ормузским проливом «сохранится в любом случае», и Тегеран готов согласиться лишь на увеличение числа проходящих судов, однако это не означает «свободный транзит».

Так что до выхода из тупика на Ближнем Востоке, видимо, еще далеко.

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