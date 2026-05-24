Сергей Степашин: «Комсомолка» ни разу меня не подвела. Мы всегда были вместе

Экс-премьер России Сергей Степашин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

…- Сергей Вадимович, здравствуйте. Радио «Комсомольская правда», помощник Степашина.

- Привет, Саша!

- Я, по-моему, лет 30 уже вам задаю один и тот же вопрос - 24 мая, в день рождения нашей газеты.

- Побольше… Это с 1991 года - уже не 30, скоро будет 35 лет, как я работаю с тобой, с «Комсомольской правдой».

- Да. Сегодня нашей газете - 101 год. Что для вас «Комсомолка»?

- Газета, которую я читаю лет с 14, наверное, мы в нашей семье выписывали ее всегда, еще когда я жил в Ленинграде.

И сегодня с удовольствием читаю.

Почему? Ну, во-первых, интересная газета. В общем, этим она притягивает к себе многих читателей.

Есть и серьезные, и очень серьезные публикации. Есть немножко ироничные, есть просто интересующие молодежь.

А самое главное, она не изменяет свое лицо. Свой характер.

А для меня лично это - самая надежная газета в моей жизни и в моей работе.

Ни разу меня не подвела. Даже когда я давал очень острые и жесткие интервью. Мы всегда были вместе.

Я горжусь вашими мужественными военкорами - это Саша Коц, Дима Стешин, Гриша Кубатьян.

И еще не могу сегодня не вспомнить главного редактора «КП» Володю Сунгоркина, с которым я дружил.

И с другим вашим главным - Геннадием Селезневым - у меня тоже были близкие отношения.

Я рад, что и сейчас у меня с «Комсомолкой» продолжаются традиции дружбы.

- Ну, а нам, в общем-то, повезло с нашими Героями, которых мы очень любим и с которыми дружим десятилетиями. Такое редко бывает. Спасибо огромное, Сергей Вадимович. С праздником!

- С днем рождения «Комсомолки»!