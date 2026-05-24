Прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН обещает землянам магнитные бури. Фото: muratart/Shutterstock/Fotodom

На минувшей неделе наше внимание от магнитных бурь было отвлечено аномально жаркой погодой в Средней полосе России. Но не надо расслабляться. На обратной стороне Солнца появилась колоссальная группа пятен, и сколько она окажется на видимой стороне. Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Возможность заглянуть на обратную сторону Солнца у нас есть только благодаря спутникам. Причем все орбиты, лежащие ниже земной, довольно трудны для того, чтобы туда прилететь и там удержаться. Но сейчас такая возможность у нас есть, и именно так мы узнали, что на обратной стороне заваривается «бульон», который нам не понравится.

Солнце вращается вокруг своей оси с периодом примерно 27 дней. Это значит, что примерно через две недели то, что было на обратной стороне, окажется напротив нас.

Сами по себе пятна не производят извержений плазмы. Но они маркируют активные области. Если пятен много – значит, активность Солнца высокая. В годы солнечных минимумом пятен на Солнце может не быть совсем несколько недель, а то и месяцев.

Та группа, которую заметили астрономы, своими размерами намекает на колоссальный ударный потенциал. Если, в момент, когда пятна будут напротив Земли, там произойдет вспышка, то есть извержение плазмы, мы будем иметь самую большую магнитную бурю, быть может, в текущем цикле.

Но пятна также могут просто раствориться, и не успеть наделать делов на Земле. Тем более, что колоссальная вспышка там уже произошла, но прожарила только Меркурий, который и так варит в солнечной плазме постоянно.

Ладно, хватит слов, посмотрим на прогноз.

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

Воскресенье, 24 мая, прошло в идеально зеленой зоне. Точно так же спокойно будет и в понедельник, 25 мая, и во вторник.

Что это значит? Затишье перед бурей, или активность Солнца действительно выдохлась? Смотрим дальше.

И в среду, 27 мая, мы встречаем в прогнозе магнитную бурю средней силы, однако, судя по всему, с потенциалом вырасти во что-то более серьезное (начиная со среды прогноз примерный).

Судя по выкладкам ученых, магнитная буря 27 мая останется одинокой, потому что дальше в прогнозе, до воскресенья, 31 мая включительно, ясно и зелено.

Будет так или иначе? Почему модели «не видят» той, колоссальной группы пятен? Она рассосалась, или просто еще не дошла до линии Солнце-Земля? Мы будем держать вас в курсе.

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

В таком деле, как воздействие магнитных бурь на здоровье, главное – не списывать бездумно свое состояние только на бури. Мол, голова болит, потому что Солнце виновато. При желании «подходящую» бурю подобрать легко. Но так можно проморгать какие-либо серьезные проблемы.

Так что, если вы подозреваете у себя неприятные явления в организме, показаться врачу – надо обязательно. Что не исключает воздействия магнитной бури на ослабленных людей. Короткий вывод: о бурях думаем, но не слепо, а осознанно. Здоровье – материя тонкая.

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