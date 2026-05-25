Певец Прохор Шаляпин появился на московской премьере фильма о Майкле Джексоне в яркой рубашке в стиле игральных карт и обратился к телеведущей Алене Водонаевой. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Певец Прохор Шаляпин появился на московской премьере фильма о Майкле Джексоне в яркой рубашке в стиле игральных карт и обратился к телеведущей Алене Водонаевой. На дорожку артист вышел вместе с 17-летней дочерью Витаса Аллой, с которой он записал дуэт. Как оказалось, об образе он долго не думал, а надел первую попавшуюся вещь.

«У меня очень много дома одежды, и это была ближайшая, которую удалось найти. Думаю: надо что-то поярче. Понимаете, я настолько самоуверенный человек, что мне что ни надень — я прекрасен. Многие корячатся, а никому все равно не нужны. А я вот с маркетплейса оделся — и меня все равно заметно», — с улыбкой заявил певец.

Прохор Шаляпин посоветовал Алене Водонаевой перекусить

Во время разговора речь зашла и о новом тренде среди молодых мужчин, которые все чаще выбирают женщин постарше. Шаляпин сперва пошутил про меркантильность, а потом неожиданно вступился за женщин plus-size и даже слегка подколол Алену Водонаеву.

«Что ни сделаешь ради наследства. Это шутка, конечно. Да нет, любви все возрасты покорны. Мы вот недавно гуляли на свадьбе, где мужу и жене было по 80 лет», — рассказал артист.

Алена Водонаева. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Затем певец отреагировал на высказывание Водонаевой о том, что важнее «цифры на весах, а не в паспорте».

«Я хочу защитить полных женщин, потому что полная женщина в основном всегда добрая. И я люблю полных женщин, потому что с ними можно от души поесть. Не надо вот это: “Я листик, я это не ем, я на диете”. Я люблю иногда торт заточить с удовольствием. Поэтому Алену я уважаю, но, Ален, ты слишком уж стройна. Тебе что, в Милан на показы ехать? Надо перекусить бы, Ален, давай!» — рассмеялся Шаляпин.

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