«Сегодня при раке, как правило, не требуется прерывать беременность»: профессор-онколог раскрыла мифы и правду об опухолях у будущих мам

С возрастом повышается риск развития всех видов онкозаболеваний у любого человека, в том числе, у беременных женщин. Фото: illustrissima/Shutterstock/Fotodom

Правда ли, что будущим мамам нельзя проходить большинство обследований, которые нужны для выявления рака или контроля за его лечением? Насколько высоки шансы сохранить беременность, если обнаружена опухоль? Как сегодня в России лечат онкопациенток, вынашивающих ребенка? Какие возможности доступны по ОМС тем, кто борется с раком и хочет впоследствии иметь детей?

Распространенные мифы и правду, а также особенности работы российской онкослужбы с беременными пациентками мы разобрали с одним из ведущих экспертов. Собеседник «Комсомольской правды» и сайта KP.RU - врач-онколог, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена - филиала Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России Юлия Паяниди.

ЧЕМ СТАРШЕ, ТЕМ ВЫШЕ ОНКОРИСКИ

- Злокачественные новообразования выявляют в среднем в одном случае на тысячу беременностей, - рассказывает Юлия Паяниди. - В последние годы заболеваемость увеличилась. Отчасти это объясняется тем, что в экономически развитых странах женщины стали откладывать материнство на более поздний возраст.

- То есть, чем старше будущая мама, тем выше онкориски? Это касается любых видов рака или только гинекологических опухолей?

- С возрастом повышается риск развития всех видов онкозаболеваний у любого человека, в том числе, у беременных женщин. Безусловно, лечение рака у таких пациенток - задача повышенной сложности, серьезный вызов для врачей. Но современные подходы радикально отличаются от тех, что были еще два десятилетия назад. Сегодня будущим мамам перестали отсрочивать проведение противоопухолевой терапии. Также сейчас, за редкими исключениями, не применяется рекомендация прерывать беременность у онкопациенток в первом или втором триместрах.

Юлия Паяниди Фото: Личный архив.

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ - ЗДОРОВЬЕ МАТЕРИ

- Получается, современная медицина дает возможность лечить рак у беременных женщин без риска для будущего ребенка?

- В первую очередь перед онкологами стоит цель сохранить здоровье и жизнь пациентки. При этом зачастую можно скорректировать лечение так, чтобы риски для плода были минимальными. Такую непростую, комплексную задачу решает многопрофильная команда специалистов: онкологи, акушеры-гинекологи, неонатологи. Они проводят междисциплинарный консилиум и разрабатывают индивидуальные рекомендации для каждой беременной женщины с онкозаболеванием.

- Но ведь не в каждом городе можно найти и собрать вместе врачей таких профилей…

- По Приказу Минздрава России N 1130н от 20 октября 2020 года беременная пациентка с установленным онкологическим диагнозом должна быть безотлагательно направлена в медицинскую организацию акушерского профиля третьей группы. Это либо федеральный медцентр, либо региональный перинатальный центр, который имеет отдельную реанимацию для новорожденных и для матерей, а также владеет всеми современными вспомогательными технологиями.

- Беременные пациентки из регионов могут попасть к вам, в Онкоцентр им. Герцена?

- Да, конечно. НМИЦ радиологии (Центр им. Герцена это филиал НМИЦ. - Прим. Ред.) – центр федерального уровня. И в то же время мы тесно сотрудничаем с перинатальными центрами Москвы и Подмосковья. В содружестве с акушерами-гинекологами ведем самых сложных пациенток, которые поступают со всей страны.

КОНКРЕТНО

Как будущей маме попасть в федеральный онкоцентр

Есть несколько вариантов, поясняет Юлия Паяниди.

1. Получить в онкодиспансере по месту жительства направление по форме 057/у в НМИЦ радиологии (или в другой федеральный онкологический медцентр. - Ред.). Этот документ дает право на консультацию и последующее лечение онкозаболевания по ОМС.

2. Акушер-гинеколог, у которого наблюдается пациентка по месту жительства, обязан отправить женщину с установленным онкодиагнозом в акушерский центр третьей группы (см. выше). Это может быть, в том числе, перинатальный центр Москвы или Подмосковья, с которым сотрудничает НМИЦ радиологии. В таком случае специалисты перинатального центра сами привлекают врачей-онкологов для консилиума. Либо могут принять решение о направлении пациентки на лечение в федеральный онкоцентр.

3. Онкодиспансер по месту жительства может обратиться в НМИЦ радиологии за телемедицинской консультацией - например, если беременная онкопациентка не готова ехать в Москву. В таком случае консилиум профильных врачей проводится дистанционно. Эксперты рассматривают присланные результаты обследований и дают своим региональным коллегам рекомендации: какую противоопухолевую терапию назначить конкретной пациентке.

- Сегодня наша задача - стать не только лечебным, но и методическим центром по лечению беременных онкопациенток. Для этого нужно проанализировать все данные, опыт и разработать основу, которая позволит быстро и эффективно оказывать медпомощь будущим мамам с онкозаболеваниями в любом уголке страны, - поясняет Юлия Паяниди.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Какие обследования безопасны, если ждешь ребенка

- Юлия Геннадьевна, в соцсетях и на форумах немало «страшилок»: мол, беременным женщинам при подозрении на рак противопоказаны большинство обследований, которые нужны для постановки диагноза…

- На самом деле ситуация зависит от вида опухоли, срока беременности, состояния пациентки в целом. При этом назначить обследование для онкодиагностики беременной женщине может только междисциплинарный врачебный консилиум. В него входят акушер-гинеколог, онколог, неонатолог и другие специалисты. Консилиум определяет, что необходимо и безопасно в каждом конкретном случае.

Приведу примеры.

* Если нужно обследовать органы малого таза (при подозрении на рак шейки, тела матки, рак эндометрия, яичников и др.), то со 2-го триместра беременности можно делать МРТ без контраста.

* УЗИ безопасно во всех триместрах.

* КТ грудной клетки без контраста и со специальной защитой допустимо при диагностике рака молочной железы.

* КТ или ПЭТ-КТ могут быть назначены по специальным показаниям в 3-м триместре (в частности, когда из-за агрессивной опухоли есть высокая угроза жизни матери. - Ред.).

* Эндоскопические процедуры - гастроскопия, колоноскопия, как правило, безопасны.

! Онкомаркеры (определенные показатели в анализе крови) при диагностике опухолей и контроле лечения у будущих мам не эффективны, подчеркивает профессор Юлия Паяниди. Потому что во время беременности меняется гормональный фон, идут другие перестройки. «На маркеры нельзя полагаться ни в каком триместре», - отмечает врач.

Продолжение следует. Во 2-й части интервью (в ближайшее время в разделе «Здоровье» на KP.RU) эксперт расскажет о том, как лечат опухоли у будущих мам и на что могут рассчитывать онкопациенты (женщины и мужчины), которые в дальнейшем хотят стать родителями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Повышение холестерина из-за яичницы - миф!»: врачи составили список, что на самом деле вредит сосудам

Путаете слова и забываете застегнуть пуговицу? Проверьте мозг!

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Вся правда про «уколы стройности» - кому их можно колоть и какие будут последствия