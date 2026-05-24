В столице России стартовал Международный фестиваль армейской культуры и творчества «Аванпост». Фото: Минобороны РФ.

В столице России стартовал Международный фестиваль армейской культуры и творчества «Аванпост». Мероприятие, призванное способствовать культурному обмену и укреплению международных связей, объединило более двух тысяч исполнителей из двадцати семи ансамблей Вооруженных Сил.

Фото: Минобороны РФ

Более 2 тыс. артистов примут участие в Международном фестивале армейской культуры и творчества «Аванпост» в Москве

«Центральным событием стало выступление прославленного Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь, чья 85-летняя история и богатый репертуар ярко продемонстрировали дружественную атмосферу фестиваля», - отметили в Минобороны России.

Фото: Минобороны РФ

По словам генерал-лейтенанта Олега Мосеева, занимающего должность заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, «Аванпост» символизирует преданность воинскому долгу и важность сохранения культурного наследия.

Фото: Минобороны РФ

Артисты представят свои новые программы на сцене Центрального академического театра Российской Армии. Также запланированы выступления в различных воинских частях, госпиталях и образовательных заведениях Москвы и Подмосковья.

Ключевой идеей всех выступлений станет тема «Единство народов».

Фото: Минобороны РФ

Жюри, состоящее из представителей стран-участниц, известных деятелей культуры и ветеранов боевых действий, определит лучших в различных номинациях, оценивая артистизм. Завершится фестиваль 30 мая торжественной церемонией награждения победителей и гала-концертом в Центральном академическом театре Российской Армии, где выступят как военные коллективы, так и звезды российской эстрады.