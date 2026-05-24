Киркорова назвали легендой на премии РУ.ТВ. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Юбилейная, 15-я премия телеканала РУ.ТВ совпала в этом году с 20-летием музыкальной кнопки. Лауреатами XV Русской Музыкальной Премии стали главные звезды эстрады.

В номинации «Лучшая коллаборация» победили ICEGERGERT и Zivert с совместным треком «Банк». Этот удачный дуэт позволил Zivert с шиком вернуться на сцену после продолжительной болезни. И не просто вернуться: артистка нынче собирает дворцы спорта по всей стране.

Билан вместе с Плющенко-младшим повторил на премии РУ.ТВ свой победный номер «Евровидения»

Жасмин. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В номинации «Лучшая группа» одержала победу Artik & Asti. Выпустив с дружественными музыкантами хит «Худи», который почти весь год возглавлял чарты, Севиль и Артик закрепили статус самой народной группы.

В номинации «Лучшая песня» отличились Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд с хитом «Силуэт». Аншлаги Вани и его роман с Аней (звездой сериала «Слово пацана») обсуждают все школьники, поэтому в успехе хита нет ничего удивительного.

Дима Билан. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В номинации «Лучший исполнитель» победил Дима Билан. А «Лучшей исполнительницей» стала его подруга Мари Краймбрери. Тоже предсказуемая победа: артисты записали удачный дуэт, который побил по скачиваниям рекорды всевозможных чартов.

Mari Kraimbrery Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На премии Дима повторил свой коронный номер «Евровидения -2008». Тот же пластиковый лед, по которому порхает фигурист Плющенко. Но на сей раз не Евгений, а его наследник - Александр. Кстати, Саша - крестник Димы. Билан уверен, что сын легенды фигурного катания повторит его олимпийскую карьеру.

Дима Билан и Александр Плющенко. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В номинации «Лучшее сольное концертное шоу» снова отметили Zivert и ее постановку «Где-то в ретро».

Номинация «Лучший альбом» — Сергей Лазарев «Счастливые тоже плачут».

Сергей Лазарев. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Номинация «Легенда РУ.ТВ» — Филипп Киркоров. Артист действительно уникальный и разноплановый. Последнее десятилетие Филипп Киркоров посвятил творческим экспериментам, выпустив хиты «Цвет настроения синий», «Ибица», а также громкие хиты с Тимати, Егором Кридом, Анной Asti и Олегом Майами. Все это собирало рекордные просмотры в соцсетях и на стриминговых площадках.

Певица Seville. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Накануне своего 59-летия поп-король вернулся к лирике, выпустив трек «Все давно хорошо», который для него написала Мари Краймбрери. Коллаборация года, как ни крути.

Специальная номинация «Последний из первых» — Сергей Шнуров и группировка «Ленинград». И ещё одна спецнаграда — «Музыка добра». Эта номинация присвоена Жасмин за ее помощь пострадавшим от стихийного бедствия в Дагестане.

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