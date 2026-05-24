Две наследницы звезд решили после сдачи ЕГЭ поступать в театральный вуз: Дочери Сергея Жукова и Юлии Пересильд уже популярные актрисы, но пойдут за дипломами

Юная артистка Анна Пересильд собралась поступать в вуз, который окончила ее мама Юлия Пересильд. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В престижные театральные вузы Москвы на актерские факультеты традиционно огромный конкурс — и на бесплатные, и платные места. В среднем от 100 человек на место. Стать популярным актером мечтают многие выпускники, не задумываясь, что получить главные роли в театре и кино с курса удается в среднем трем-четырем дипломированным специалистом, о чем мы часто говорим в интервью со звездами. Профессия непредсказуемая и зависимая не только от таланта и потенциала, но и от удачи в большей степени. В этом году сразу две выпускницы из звездных семей будут поступать в театральный вуз — и обе уже известные актрисы.

Сайт KP.RU рассказывает о двух талантливых юных артистках, которые сейчас готовятся к ЕГЭ и творческим испытаниям в институт.

НИКА ЖУКОВА

17-летняя Ника Жукова — дочь музыканта, предпринимателя Сергея Жукова («Руки Вверх!») и Регины Бурд. У Жукова есть собственная киностудия Руки ВВерх Production, они снимают рейтинговые сериалы по заказу телеканалов и платформ. В одной из главных ролей снялась Ника Жукова. Это был сериал «Плакса» 18+, который стал невероятно популярен у молодежи. Ника Жукова получила за эту роль несколько кинематографических наград.

После этой роли девочка проходит кастинги и успела снятся у других продюсеров и режиссеров — на подходе несколько проектов. То есть талант Жуковой признали в индустрии, иначе ее бы просто не приглашали в проекты.

Ника Жукова удачно совмещала актерскую жизнь, музыкальную (она поет, выступает с концертами), и учебу, благодаря формату обучения. Девочка успешно осваивала программу школы на домашнем обучении, на которое перешла давно, в том числе из-за травли в школе. Она закончила 11 класс. Скоро у Ники ЕГЭ, а потом поступление в вуз. Она выбирала между режиссурой и актерством. Сделала выбор в пользу актерского факультета, вуз пока не называет, но очевидно, что это один из «большой пятерки». Ника популярна у молодежи, она органична на экране, хорошо поет. Папа девочки подчеркивает, что не стал бы ее снимать, если бы не видел этот потенциал, если бы Ника не прошла пробы у режиссера.

Ника Жукова чужда светских тусовок, хорошо воспитана, образована, рассуждает здраво: «Конечно, мне в жизни дано много возможностей. И я это ценю. Но с другой стороны, приходится постоянно доказывать, что я чего-то стою сама. Это не давит, скорее мотивирует...»

Ника Жукова с папой Сергеем Жуковым, который доверил дочери самой выбирать вуз для поступления. Фото: социальные сети.

АННА ПЕРЕСИЛЬД

17-летняя Аня Пересильд — дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Пересильд-младшая уже тоже звезда: снимается в кино и сериалах, в рекламных компаниях, поет с Ваней Дмитриенко и сама… Активно ведет соцсети и появляется на светских мероприятиях. В общем ведет активную светскую жизнь.

В начале завершающегося учебного года Анна пошла в 10-й класс и поставила перед собой задачу пройти за этот учебный год программу и 11-го класса — в общем «год за два», экстерном. Сейчас готовится к ЕГЭ. Спешит жить, творить, а главное поступить в ГИТИС. В этом году в Государственном институте театрального искусства мастерскую набирает художественный руководитель Московского драматического театра им. Ермоловой, народный артист Олег Меньшиков. Почему-то сомнений в поступлении популярной артистки в театральный вуз нет. А вот ЕГЭ будет сдать сложнее, но девочка целеустремленная, готовилась, должна справиться хорошо.

Главное при поступлении в ГИТИС и другие театральные вузы — творческие вступительные испытания. Их результаты суммируются с баллами за ЕГЭ по русскому языку и литературе. Для допуска к подаче документов и вступительным внутривузовским творческим испытаниям надо пройти 4 тура прослушиваний, остался один. После ЕГЭ и по результатам прослушиваний абитуриенты подают документы. Будет 2 тура вступительных испытаний: творческий экзамен и собеседование. Абитуриенты выступают перед комиссией — импровизируют, сочиняют, читают, поют, отвечают на вопросы — подтверждают талант.

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