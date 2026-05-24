У руин колледжа - памятный мемориал Фото: Александра АНТОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Луганской Народ Республике 25 мая - второй день траура по погибшим в страшном ударе ВСУ в колледже Старобельска.

Прощание с погибшей студенткой колледжа Старобельска Анной Погрибниченко В Старобельске попрощались с погибшей студенткой колледжа Анной Погрибниченко

Последние новости по колледжу в Старобельске ЛНР на 25 мая 2026

Скорбные флаги приспущены по всему региону — от административных зданий до небольших поселковых школ. У руин колледжа - траурный мемориал, здесь установили памятную стену с фотографиями 21 погибшего студента, возле которой - горы цветов и мягких игрушек.

К народному мемориалу несут цветы и мягкие игрушки Фото: Александра АНТОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Поисково-спасательная операция на месте обрушения общежития Старобельского педагогического колледжа Луганского университета официально завершена в ночь на 24 мая. Последнее, что удалось сделать спасателям, разбиравшим завалы вручную под угрозой повторных атак БПЛА, — извлечь тела всех погибших.

К народному мемориалу несут цветы и мягкие игрушки Фото: Александра АНТОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Цифры, озвученные утром 24 мая, стали окончательными в этой части трагедии: 21 погибший, 63 пострадавших .

Эти люди, большинству из которых не было и двадцати лет, погибли во сне.

К народному мемориалу несут цветы и мягкие игрушки Фото: Константин КНЯЗЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Удар дронами ВСУ по колледжу Старобельска: хроника ночного кошмара

Трагедия произошла в ночь на 22 мая. Украинские формирования нанесли массированный удар по гражданскому объекту с помощью БПЛА. Атака велась целенаправленно. По официальным данным, атака велась несколькими волнами. Беспилотники били прицельно по зданию, где в тот момент спали 86 студентов. В пятиэтажном здании общежития обрушились три верхних этажа. Под плитами перекрытий оказались десятки человек. Представители Минобороны РФ подчеркивают, что поблизости нет ни одного военного объекта. Это был акт возмездия против мирных граждан и будущих учителей. Вечером 23 мая сообщалось о 18 погибших. Однако, когда спасатели добрались до центральных секций разрушенного здания, страшная статистика поползла вверх. «Поисковые работы завершены. Всего пострадал 63 человека, из них 21 — погиб. Все тела погибших извлечены из-под завалов», — официально заявили в МЧС РФ утром 24 мая.

По уточненным данным администрации ЛНР, количество раненых (63 человека) включает как студентов, так и преподавателей, находившихся в общежитии. Многие из них в тяжелом состоянии доставлены в больницы Луганска.

Воронка от БПЛА у здания коллежда Фото: Александра АНТОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Они просто учились»: реакция и скорбь

Республика и вся страна переживают шок от циничности преступления. Глава ЛНР Леонид Пасечник, комментируя итоги поисков, назвал произошедшее «чистым злом».

«Неонацисты совершили военное преступление, у которого нет срока давности. Каждый, кто отдавал этот приказ и кто его исполнял, должен понести и обязательно понесут заслуженное, неотвратимое наказание», — написал Пасечник в своем MAX-канале.

В социальных сетях запущена акция «Они просто учились». Стихийные мемориалы возникли не только в самом Старобельске у стен разрушенного здания, но и в Луганске. Люди несут мягкие игрушки, букеты, тетради и зажженные свечи.

24 и 25 мая в Луганской Народной Республике объявлены днями траура. Отменены все развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги.

Политическая реакция на федеральном уровне предельно жесткая. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что этот террористический удар по детям вызвал «жесткий ответ из России».

Остатки украинских беспилотников выложены у колледжа Фото: Александра АНТОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Убийц и тех, кто их покрывает, не простим», — резюмировал глава ЛНР, давая понять, что это преступление не будет списано со счетов ни Киевом, ни его западными покровителями.

Похороны погибших студентов колледжа в Старобельске

В Старобельске у стен разрушенного общежития педколледжа продолжает расти стихийный мемориал. Люди несут не только цветы и свечи. Среди игрушек, оставленных на асфальте, видны студенческие тетради, ручки и даже портфели — символы оборванной учебы.

24 мая в поселке Белокуракино похоронили 19-летнюю Анну Погрибниченко. На прощании со студенткой колледжа крышку гроба не открывали - Аня просто сгорела в результате удара ВСУ. На крышке положили белого плюшевого кролика...

Люди с портретами погибших студентов на фоне руин колледжа Фото: Александра АНТОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Девушка буквально попала под первый удар. Когда дроны ВСУ начали атаку, многие студенты повыскакивали из кроватей и бросились к выходам. Анна выбежала на улицу, надеясь, что там, под открытым небом, она будет в безопасности.

Но именно там ее настигла смерть. Прилетел очередной дрон, девушка погибла мгновенно — она сгорела заживо на глазах у других бегущих студентов.

Мама опознала по серьгам

Самым страшным испытанием для семьи девушки стало опознание. Мать Анны, пережившая шок от потери, смогла узнать своего ребёнка только по мелким деталям — по золотой цепочке и серьгам, которые остались на теле.

«Я должна была приехать на свадьбу, а попала на похороны», — рассказала двоюродная сестра Ани Ирина. Через месяц девушка должна была выйти замуж, к торжеству уже было все готово. Дома в шкафу висит ее белое свадебное платье... Представители Народного фронта лично курировали процесс организации похорон в Белокуракино. По словам активистов, помощь будет оказана в полном объеме — от транспортировки тела до установки памятника.

«Мы берём на себя всё, чтобы поддержать семьи в этот тяжелейший момент», — заявили в организации.

Мировые журналисты побывали на месте трагедии в Старобельске: реакция

Пока в Белокуракино хоронили жертву удара ВСУ, в Старобельск приехали более 50 представителей иностранной прессы - журналисты из Китая, Бразилии, Франции, США, Италии и Ирландии. Перед фасадом колледжа журналистов встретила страшная улика: воронка в человеческий рост, оставшаяся после взрыва беспилотников. Перекрытия здания выгорели, местами тлел дым.

Иностранным СМИ показали колледж после удара ВСУ Фото: Константин КНЯЗЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Посредине общежития сейчас зияет дыра. Там не хватает центральной части здания, которая обрушилась с пятого до первого этажа, — описывает журналист, побывавший на месте. — Именно в это место пришелся массированный удар». Представители Следственного комитета России показали иностранцам жилые комнаты. В комнатах всё осталось так, как было до атаки: заправленные кровати, личные вещи на тумбочках. На каждой кровати — мягкая игрушка. Мишка, зайка, собачка — безмолвные свидетели, которые ждали своих хозяек, но те уже не вернутся.

Коридоры и лестницы превратились в лабиринт брошенной обуви. Разбитые окна, осколки стекла, упавшие плиты перекрытия. Всё говорит об одном: паника была чудовищной. Девчонки выскакивали из кроватей и бежали босиком, теряя тапки и сланцы на бегу, пытаясь спастись от первого удара.

Иностранных журналистов провели по руинам колледжа Фото: Константин КНЯЗЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Одного из сотрудников МЧС Сергея Звягинцева обступили репортеры со всего мира.

«По прибытию боевого расчета горело шесть объектов, но мы все силы бросили на спасение детей, — рассказал Сергей. — Часто была авиационная опасность, звучали сирены, но мы понимали: никто кроме нас не сможет помочь нашим детям».

Самое страшное, по его словам, произошло в процессе разбора завалов. ВСУ пытались нанести повторные удары по руинам. Украинские операторы дронов, видя, что спасатели достают раненых, сознательно пытались добить здание, чтобы у детей не осталось ни единого шанса.

Доказательства: дроны 2026 года и «Старлинк»

На площадке у колледжа следователи выложили вещественные доказательства — обломки сбитых и упавших беспилотников. Иностранные журналисты смогли не только сфотографировать их, но и рассмотреть детали.

Иностранные журналисты снимают репортажи на месте удара ВСУ в Старобельске Фото: Александра АНТОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Представитель СК Дмитрий Маньшин обратил внимание делегации на маркировку: «Здесь обломки беспилотников, несколько двигателей и элементов питания. Видна дата выпуска — апрель 2026 года. Можно говорить, что это потоковое производство, которое украинская сторона использует против детей».

По предварительным данным, порядка 10 БПЛА достигли своих целей. Кроме того, эксперты обнаружили среди обломков элементы системы «Старлинк», которая, по версии следствия, использовалась для корректировки удара в реальном времени.

Работа иностранных журналистов в Старобельске Фото: Александра АНТОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Голос из Бразилии: «У нас об этом молчали»

Среди прибывших журналистов был и геополитический аналитик из Бразилии Марко Фернандес. Он признался, что одной из главных целей его визита было преодоление информационной блокады.

«Мы видели комнаты, в которых жили девочки, это очень печально. В бразильских СМИ было мало информации об этом теракте, именно поэтому я здесь, чтобы донести ее до бразильской аудитории», — сказал Фернандес.

Его поддержали другие иностранные коллеги, которые признали: в западных мейнстримных СМИ эта трагедия либо подается дозированно, либо вовсе замалчивается. Теперь у них есть уникальные кадры и свидетельства, которые сложно опровергнуть: искореженные кровати с игрушками, воронки у учебного заведения и показания очевидцев.

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