С пробегом - марш! Вслед за продажами новых авто в России пошел вверх рынок подержанных машин

Вслед за продажами новых авто в России пошел вверх рынок подержанных машин и ввоз иномарок из-за рубежа. Фото: Дмитрий БРУШКО. Перейти в Фотобанк КП

ЦЕНЯТСЯ НЕПРИХОТЛИВЫЕ

В конце прошлого года эксперты вздыхали и хватались за голову. Год выдался неудачный - продажи автомобилей снизились на 16%, до отметки 1,33 млн. А с учетом грядущего повышения утильсбора, изменений правил его начисления (с введением прогрессивной шкалы, привязанной к мощности двигателя), а также увеличения НДС и растущим уровнем инфляции (а значит, и цен на машины), все предрекали - в 2026-м станет хуже! О возвращении к показателям 2024-го (1,57 млн машин в год) никто и не заикался.

Но на дворе май, а ситуация развивается по-другому. Выросли продажи новых автомобилей - сразу на 10%. Новых машин с начала года (январь - апрель) было реализовано 382,5 тысячи штук. Вслед за ними растут и продажи подержанных. Например, в апреле было продано 542,2 тысячи б/у машин, прибавка к аналогичному периоду прошлого года составила 6,4%.

- Отдельно хотелось бы обратить внимание и на импорт подержанных автомобилей. Так, в апреле в страну ввезли 41,4 тысячи таких машин - рекордный показатель в текущем году, и это на 9% больше, чем в апреле 2025-го! - отмечает заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин. - Больше всего машин с пробегом традиционно ввозится из Японии, затем идут Китай и Корея.

При этом львиная доля данных машин реализуется на Дальнем Востоке. Речь в основном о праворульных моделях, с мощностью двигателя до 160 л. с. - на их стоимость не повлияли новые правила начисления утильсбора, которые приняли в декабре. А общий топ самых популярных машин и брендов не меняется уже несколько лет. В лидерах тут по-прежнему АвтоВАЗ и его «классика» в лице Lada 2107 (она же - «семерка»).

Но есть важный нюанс - если изучить топ-10 бестселлеров рынка, именно Lada оказалась единственным брендом, который по сравнению с прошлым годом ушел в минус (см. «Только цифры»). Перепродажи «семерок» рухнули почти на 20%, меньшим спросом пользуются также «Самары» (Lada 2114) и «Приоры».

В целом же основа рынка подержанных машин не меняется. Это возрастные авто (в среднем - 17 - 20 лет) популярных западных моделей. Они неприхотливы в обслуживании, довольно «живучи» и при этом доступны.

- Чем машина технически проще, тем дольше служит и чаще перепродается, - объясняет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Понятно, что «Порш Кайенн» раньше выйдет из строя - и, так сказать, из оборота, - чем бюджетный «Солярис» или та же «Приора». Так что список самых популярных машин на вторичке не меняется уже много лет.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

НЕ «ЛАДОЙ» ЕДИНОЙ

И ладно бы только продажи. Удивляют и другие данные. Например, упоминавшийся выше рост импорта. Удивительное дело - вроде заградительные пошлины (в виде пресловутого утильсбора) постоянно растут, но поток машин из Китая к нам не сокращается. Более того, с января по апрель он вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит Главное таможенное управление КНР, рапортуя, что за 4 месяца из Поднебесной в Россию отправили автомобилей на общую сумму 3,7 млрд долларов. И это только легковушек! Рост к аналогичному периоду в 2025-м - 97,3%. Еще на 240 млн долларов к нам завезли грузовиков.

Правда, точное количество самих автомобилей таможенники не называют. Но «Автостат» посчитал, что только в апреле из Китая прибыло 24,6 тысячи новых машин. Это две трети от всего импорта.

Случилось и еще одно приметное событие. По данным «Газпромбанк автолизинг», в апреле впервые с 2022 года доля машин российских марок опередила долю китайских на нашем рынке! Она составила 43% (у «китайцев» - 41%), что на 10 пунктов выше, чем в апреле прошлого года! Всего за второй месяц весны в России было продано 49,6 тысячи легковушек, относящихся к отечественным брендам. Из 117,5 тысячи, в принципе реализованных в стране.

Причем почти все они пришлись всего на три марки. В первую очередь, конечно, на Lada (31,8 тысячи, по данным «Автостата»). А также на Solaris (2,4 тысячи) и Tenet (12 тысяч). Остальное «досталось» «УАЗу», «Москвичу», Evolute, Sollers.

- Впрочем «российская марка» не означает «российский автомобиль». Который был бы не только собран на наших заводах, но и разработан нашими инженерами, - отмечает Антон Шапарин. - Тот же Solaris - это, по сути, Hyundai и Kia, которые после ухода корейской компании делали в Санкт-Петербурге из оставшихся машинокомплектов. А Tenet, производство которого наладили в Калужской области прошлым летом, по сути, заменил на нашем рынке Chery.

Собственно, именно Tenet обеспечил столь солидную прибавку в доле российских марок. Только за четыре месяца прошлого года было продано 33,5 тысячи кроссоверов нового бренда. За январь - апрель нынешнего - еще почти 40 тысяч. Сейчас Tenet входит в топ-3 нашего рынка, уступая по продажам лишь АвтоВАЗу и Haval (которые также производят у нас - в Тульской области).

- При этом уже в этом году в салоны дилеров поступят автомобили возрожденного бренда Volga, презентованы российские марки Jeland, Esteo и Tenet Plus. Так что доля отечественных марок определенно продолжит расти, - добавляет Антон Шапарин.

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