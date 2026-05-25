О приключениях, о предательстве и о разводе: Собрали список книг на все случаи жизни для детей и подростков на каникулы

- Это не школьная нудятина, а любимый детектив! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Даже учителя смирились с тем, что книжки из школьной программы дети на каникулах не читают. Так-то, конечно, задают прочесть все, что будут проходить по литературе в следующем году. Но потом добавляют: мол, пусть дети читают хотя бы то, что нравится. Даже две-три книжки лучше, чем ничего.

А что им нравится? Да откуда нам знать, если мы росли совершенно в других условиях и посоветовать на своем опыте не можем. Точнее, можем, конечно, но, как правило, эти книжки энтузиазма у подростков не вызывают. Для них приключения Алисы Селезневой - уже замшелая старина. Что уж говорить об интригах при дворе французского короля, в которые оказываются замешаны мушкетеры. А ведь мы зачитывались под одеялом, гулять не шли ради того, чтобы проглотить еще один том. Впрочем, сейчас есть много хороших современных книжек для детей и подростков. Но в школах их, как правило, не проходят - там в основном проверенные временем произведения. А жаль. Может, заинтересовавшись понятными им по возрасту проблемами, дети и стали бы книгочеями. И уж точно лучше бы разобрались в себе и окружающих.

В принципе схема здесь простая: мы, взрослые, смотрим, что ребенка волнует, с чем сложности, и подсовываем книжку, где больная тема затронута. Хорошо бы эту книжку сначала самому изучить, но тут уж как получится. У многих пап и мам читать для собственного удовольствия времени катастрофически мало. Как найти еще для детских книг, особенно если детей несколько и они разного возраста? В помощь родителям - подборки, которые создают блогеры, детские писатели, критики, библиотеки и т. д. Мы собрали такую для детей школьного возраста по мотивам подкастов «Экспекто патронум» на радио «Арзамас» - его ведет детская писательница, многодетная мама Анна Красильщик. Книги объединили по самым больным вопросам этого возраста.

Ребенка дрязнят и обижают*

Ракель Паласио. «Чудо» (10+)

Ребекка Стед. «Шпион и лжец» (12+)

Фанни Бритт. «Джейн, лиса и я» (12+)

Евгения Некрасова. «Калечина-Малечина» (18+)

Фанни Бритт. «Луи среди призраков» (12+)

*В ситуации с травлей нужно активное участие взрослых - обращения к педагогам, в правоохранительные органы. Но параллельно активным действиям родителям важно позаботиться о внутреннем мире ребенка. И тут на помощь придет книга. Особенно если вам сложно говорить на психологически тонкие темы.

Невзаимная симпатия

Ульф Старк. «Мой друг Перси, Буффало Билл и я» (6+)

Шарлотта Бронте. «Джейн Эйр» (18+)

Джейн Остин. «Гордость и предубеждение» (12+)

Как жить, когда умирает близкий?

Анджела Нанетти. «Мой дедушка был вишней» (6+)

Кэтрин Патерсон. «Мост в Терабитию» (10+)

Элинор Портер. «Поллианна» (12+)

Погиб питомец

Пол Гэллико. «Томасина» (6+)

Пол Гэллико. «Дженни» (8+)

Даниэль Пеннак. «Собака Пес» (7+)

Константин Сергиенко. «До свидания, овраг» (6+)

Нужно побороть свой страх

Джуди Блум. «Шейла Великолепная» (6+)

Гюс Кёйер. «Книга всех вещей» (12+)

Арне Свинген. «Баллада о сломанном носе» (12+)

Никто не понимает

Али Бенджамин. «Доклад о медузах» (12+)

Шэрон Дрейпер. «Привет, давай поговорим» (12+)

Джером Сэлинджер. «Над пропастью во ржи» (16+)

Хайтани Кэндзиро. «Взгляд кролика» (12+)

Ссоры с родителями

Мария Грипе. «Элвис Карлссон» (6+)

Ольга Громова. «Сахарный ребенок» (6+)

Ульф Старк. «Пусть танцуют белые медведи» (12+)

Взрослым не нравятся друзья ребенка

Астрид Линдгрен. «Рони, дочь разбойника» (6+)

Уильям Шекспир. «Ромео и Джульетта» (16+)

Ян Экхольм. «Людвиг Четырнадцатый и Тутта Карлссон» (6+)

Родители в ссоре или разводе

Петра Соукупова. «Бертик и чмух» (6+)

Шэрон Дрейпер. «Привет, давай поговорим» (12+)

Анна Красильщик. «Давай поедем в Уналашку» (6+)

Кристине Нестлингер. «Само собой и вообще» (10+)

Елена Габова. «И отец мой, и мама моя» (13+)

В семье есть тайна, которую не стоит раскрывать

Астрид Линдгрен. «Знаменитый сыщик Калле Блюмквист» (18+)

Астрид Линдгрен. «Расмус-бродяга» (6+)

Элейн Конигсбург. «Из архива миссис Базиль Э. Франквайлер, самого запутанного в мире» (6+)

Анна Десницкая, Александра Литвина. «История старой квартиры» (6+)

Контры с братом/сестрой

Клайв Стейплз Льюис. «Хроники Нарнии» (6+)

Джуди Блум. «Питер Обыкновенный, или Младших братьев не выбирают» (6+)

Сьюзан Хинтон. «Изгои» (16+)

Гэри Шмидт. «Битвы по средам» (12+)

КСТАТИ

KAK УВЛЕЧЬ ЧТЕНИЕМ

Не давите. Принуждение убивает интерес, а штудирование страниц «из-подпалки» не заставит полюбить литературу.

Не требуйте знания классики. То, что мы с вами любили в детстве, современным детям не понятно, не интересно, не соответствует их ценностям. В конце концов, для нынешних подростков большинство из наших любимых авторов - слишком «медленные» и не динамичные.

Разрешайте читать даже то, что кажется вам баловством и не серьезным-комиксы, фэнтези. Главное, чтобы сформировалась привычка читать.

Позволяйте бросать не интересное, скучное и (взрослым хорошо себе это разрешить). Время слишком дорого, чтобы тратить его на то, что не подходит.

Обсуждайте прочитанное. Предлагайте поставить себя на место героя или придумать другой финал.

Читайте вслух вместе с ребенком, даже если ему уже 10+. Это хорошая семейная традиция, она показывает, что и взрослые любят читать.

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