В Москве снова стали продавать фильмы и музыку на флешках?

Обложки виниловых пластинок были душевнее. Зато не нужно раз в 20 минут переворачивать сторону. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях стали мелькать картинки отделов, в которых якобы продают кино и песни на флеш-картах. Никаких не фирменных - обычные «брелки», на которых дома хранят фотографии. Маркером продавцы пишут название фильма, который находится на устройстве.

И хотя часть фотографий отделов отдают нейросетевым творчеством, аргументы в постах приводят актуальные. Мол, из-за перебоев с интернетом контент на физическом носителе снова востребован. Только если раньше были диски, сейчас - флешки.

«МОЖЕМ ДОГОВОРИТЬСЯ»

Сначала корреспондент «КП» поехал искать такую коммерцию на Савеловский рынок. Прошерстил все ряды дважды - флешек не оказалось. Продавцы смотрели как на дурака и почесывали голову.

- Только игры для приставок продаем. И пара музыкальных отделов остались с CD и винилом. Но и те позакрывались, - рассказал один из торговцев.

Действительно, аналоговой эпохой тут не пахнет - все только и норовят свой бездушный айфон продать. Кажется, тут собран стратегический запас американских мобилок.

Следом отправился на Митинский радиорынок. И нашел здесь отдел, который переносит в эпоху «доллара по 30»: здесь тысячи дисков.

Одни дорогие, видно что «лицуха» (т.е. лицензионные).

Внешний вид полиграфии на других намекал, что правообладатели о существовании копий не знают.

Интересуюсь, есть ли в продаже флешки с кино и музыкой. Продавец говорит, что вот прямо сейчас нет, но можно сговориться - запишут. Надо только полчаса погулять. Просят за такое 500 рублей.

Маркетплейсы изобилуют подобными предложениями.

ТОВАР ДЛЯ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ

Читатели также прислали кадр из Красногорска. Там вдоль Новорижского шоссе есть еще отдел - с флешками прямо на витрине. Но работать он начал еще до всяких санкций и штормов в интернете.

- Флешки покупают дальнобойщики. Очевидно, спросом товар пользуется. Ассортимент в основном - дискотека 90-х, песни из советских фильмов. Из кино - наши и иностранные сериалы про «бандитов и ментов», - поделились читатели.

Выходит, явление не массовое. Спрос еще не настоялся и предложение не спешит закрывать его? Возможно. Вот только кино на флешках сегодня куда шире представлено на витринах виртуальных - на маркетплейсах. За 800 рублей в среднем продают коллекцию фильмов со Шварценеггером, Ван Даммом, Джеки Чаном. И не только кинематограф прошлого. Есть и относительные новинки вроде «Игры престолов» и «Великолепного века». Судя по датам отзывов и их количеству, контент активно покупают.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Берегитесь вирусов!»

- Продажа фильмов на флешках не носит массовый характер. Это нишевый товар: берут в поездки, покупают пожилым родителям, которые с интернетом разобраться не могут. Приобретают их также люди, которые живут в условной глуши, где сигнала интернета едва хватает в мессенджере сообщение отправить. Тесть это не Центральная Россия и тем более не Москва.

! Если вы купили такую флешку и кроме файлов с фильмами видите на ней другие, не стоит их запускать. Потенциально так могут распространять вирусы. Вообще сейчас при обилии виртуальных угроз лучше иметь антивирус, - рассказал «КП» аналитик по информационной безопасности Алексей Клоков.