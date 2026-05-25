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Общество25 мая 2026 3:57

В Москве снова стали продавать фильмы и музыку на флешках?

Проверяем, правда ли, что из-за перебоев с мобильным интернетом аналоговые носители вновь обретают популярность
Андрей АБРАМОВ
Обложки виниловых пластинок были душевнее. Зато не нужно раз в 20 минут переворачивать сторону.

Обложки виниловых пластинок были душевнее. Зато не нужно раз в 20 минут переворачивать сторону.

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях стали мелькать картинки отделов, в которых якобы продают кино и песни на флеш-картах. Никаких не фирменных - обычные «брелки», на которых дома хранят фотографии. Маркером продавцы пишут название фильма, который находится на устройстве.

И хотя часть фотографий отделов отдают нейросетевым творчеством, аргументы в постах приводят актуальные. Мол, из-за перебоев с интернетом контент на физическом носителе снова востребован. Только если раньше были диски, сейчас - флешки.

«МОЖЕМ ДОГОВОРИТЬСЯ»

Сначала корреспондент «КП» поехал искать такую коммерцию на Савеловский рынок. Прошерстил все ряды дважды - флешек не оказалось. Продавцы смотрели как на дурака и почесывали голову.

- Только игры для приставок продаем. И пара музыкальных отделов остались с CD и винилом. Но и те позакрывались, - рассказал один из торговцев.

Действительно, аналоговой эпохой тут не пахнет - все только и норовят свой бездушный айфон продать. Кажется, тут собран стратегический запас американских мобилок.

Следом отправился на Митинский радиорынок. И нашел здесь отдел, который переносит в эпоху «доллара по 30»: здесь тысячи дисков.

Одни дорогие, видно что «лицуха» (т.е. лицензионные).

Внешний вид полиграфии на других намекал, что правообладатели о существовании копий не знают.

Интересуюсь, есть ли в продаже флешки с кино и музыкой. Продавец говорит, что вот прямо сейчас нет, но можно сговориться - запишут. Надо только полчаса погулять. Просят за такое 500 рублей.

Маркетплейсы изобилуют подобными предложениями.

Маркетплейсы изобилуют подобными предложениями.

ТОВАР ДЛЯ ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ

Читатели также прислали кадр из Красногорска. Там вдоль Новорижского шоссе есть еще отдел - с флешками прямо на витрине. Но работать он начал еще до всяких санкций и штормов в интернете.

- Флешки покупают дальнобойщики. Очевидно, спросом товар пользуется. Ассортимент в основном - дискотека 90-х, песни из советских фильмов. Из кино - наши и иностранные сериалы про «бандитов и ментов», - поделились читатели.

Выходит, явление не массовое. Спрос еще не настоялся и предложение не спешит закрывать его? Возможно. Вот только кино на флешках сегодня куда шире представлено на витринах виртуальных - на маркетплейсах. За 800 рублей в среднем продают коллекцию фильмов со Шварценеггером, Ван Даммом, Джеки Чаном. И не только кинематограф прошлого. Есть и относительные новинки вроде «Игры престолов» и «Великолепного века». Судя по датам отзывов и их количеству, контент активно покупают.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Берегитесь вирусов!»

- Продажа фильмов на флешках не носит массовый характер. Это нишевый товар: берут в поездки, покупают пожилым родителям, которые с интернетом разобраться не могут. Приобретают их также люди, которые живут в условной глуши, где сигнала интернета едва хватает в мессенджере сообщение отправить. Тесть это не Центральная Россия и тем более не Москва.

! Если вы купили такую флешку и кроме файлов с фильмами видите на ней другие, не стоит их запускать. Потенциально так могут распространять вирусы. Вообще сейчас при обилии виртуальных угроз лучше иметь антивирус, - рассказал «КП» аналитик по информационной безопасности Алексей Клоков.