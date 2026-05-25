Нашего поля ягоды: Производство отечественной клубники растет

- Если у лета есть вкус, то это - вкус клубники! Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россыпи клубники на ближайшем рынке я заметила еще в начале марта. Прямо по соседству с марокканскими мандаринами. Выглядела ягода вполне себе ничего - крупненькая, насыщенного клубничного цвета. Продавцы утверждали, что египетская. Но когда назвали цену (получалось что-то под тысячу рублей за 300 граммов), я спешно ретировалась к куда более бюджетным киви.

Во второй половине мая сезон клубники начался на большей части территории страны. На прошлой неделе в Москве открылась торговля отечественной ягодой в павильонах «Ягодные сезоны». И чего нам в этом году ждать?

В торговых сетях клубника есть почти повсеместно. В ближайших к дому магазинах нашла и турецкую (300 руб. за 250 г, то есть довольно «кусачие» 1200 руб. за кило), и отечественную, в основном краснодарскую (тоже недешево - от 730 руб. за кг). В киосках и павильонах краснодарская, ростовская, астраханская - примерно от 680 до 850 рублей за килограмм. Пока по стоимости выигрывает азербайджанская клубника, которой уже полно на рынках по 500 - 550 рублей (все цены - московские).

- Сейчас на прилавках еще есть и тепличная ягода, но к середине мая уже начала поступать первая грунтовая - из Краснодарского края и Адыгеи. По сравнению с тепличной она, конечно, отличается более насыщенным вкусом и ароматом, поскольку созревает под открытым солнцем, - рассказала «КП» руководитель отдела аналитики и мониторинга «Фуд Сити» Ксения Малиновская. - При этом в сравнении с прошлым сезоном объем поступлений клубники в сутки увеличился более чем на 70% относительно того же периода 2025 года.

Грунтовая клубника не только ароматнее, но и дешевле тепличной - затраты на ее выращивание меньше. И майские заморозки со снегопадами были мягче прошлогодних, поэтому сезон наступает «по расписанию». В прошлом году он из-за весенних холодов оказался несколько сдвинут.

- Уже сейчас минимальная цена на клубнику из Азербайджана - 400 рублей за килограмм, из Крыма и Краснодара - 450 рублей, - говорит управляющий оптово-розничного направления Мытищинской ярмарки Денис Иванов. - К пику сезона, в начале - середине июня, мы ожидаем снижения цен на 30 - 40% по сравнению со стартом сезона.

Пик сезона для Центральной России - это когда начинается массовый сбор местной ягоды. И она будет поступать уже из Воронежской, Липецкой, Тульской, Рязанской, Московской областей.

- По предварительным оценкам, урожай этого года ожидается на уровне или немного выше прошлогоднего, - комментирует экономист, профессор Финансового университета Сергей Толкачев.

СПРАВКА «КП»

Клубника - кладезь витамина С, в ней много антиоксидантов (снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний), содержится фолиевая кислота (важна для кроветворения и клеточного роста), калий (полезен для сердечно-сосудистой системы, а особенно гипертоникам). Плюс у нее низкая калорийность - так что желающим похудеть лакомиться сладкой ягодкой не противопоказано.

Но есть важный момент, на который указывают эксперты: в полной мере вы полезные вещества получите из той клубники, которая созрела естественным образом на солнце и не слишком долго ехала.

Важно! Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

ВОПРОС - РЕБРОМ

Чем дороже - тем вкуснее?

С дороговизной ранней клубники все понятно: ее еще мало, и она тепличная. Но почему даже в 20-х числах мая цены различаются в разы, причем в пределах одного города?

Как объясняют эксперты, цена клубники зависит от множества факторов: размера ягод, технологии выращивания, упаковки, затрат на транспортировку, сорт. Так, ягоды десертных сортов - сочные и сладкие, но их сложно перевозить, и они дороже. Выше цена и на запатентованные сорта, которые выращиваются по лицензии.

Крупная, единообразная ягода, красивая на вид и без дефектов, удобно упакованная (взял лоток - и поставил его дома в холодильник) ценится выше.

- Клубника «второго сорта» (мелкая или неправильной формы) или микс (ягоды разных размеров и формы) может быть ничуть не хуже на вкус, но стоит дешевле, поскольку выглядит менее презентабельно. Покупать ягоду на развес из больших пластмассовых ящиков, как это делают на оптовых рынках (а зачастую и на розничных), всегда дешевле на 20 - 30%, - поясняет Денис Иванов. - Имеют значение и объемы поставок. Если завозятся крупные партии, ценник в отдельные дни может падать до 200 рублей за килограмм. От погоды цена тоже зависит. В жару ягода быстро течет, мелкие поставщики сразу поднимают ценник из-за большой доли неликвида.

- Российская клубника в сезон нередко стоит дороже импортной, - предупреждает Ксения Малиновская. - У нас много ягоды идет из небольших хозяйств, где себестоимость высокая за счет того, что объем производства небольшой. И, выигрывая по качеству, вкусу и аромату, она не может конкурировать по цене, например, с турецкой клубникой из больших, ориентированных на экспорт хозяйств, где производство поставлено на промышленный поток.

Кстати, любители Турции нередко недоумевают: там клубника сочная и сладкая. Почему в Россию оттуда приезжает «пластик»? Дело в том, что местная ягода, которая едет относительно недалеко - хоть у нас, хоть в Турции, - собирается спелой. А ту, что выращивают на экспорт, как правило, готовят к более долгому пути. И ее собирают на стадии так называемой «технической спелости», то есть, попросту говоря, недозревшей. Нормальный клубничный вид она приобретает уже в месте назначения. Ягоды в итоге не «текут» по дороге, но они не такие сладкие и ароматные, да и полезных веществ в них меньше.

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