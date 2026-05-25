Снигирь ловит маньяка, Арнтгольц ведет двойную игру: Какие сериалы посмотреть на этой неделе

Фото: Кадр из фильма «Потерянная жизнь»

«Потерянная жизнь»

16+

Психологическая драма с элементами триллера о секретах из прошлого, которые по закону жанра непременно настигнут главную героиню. В итоге успешная владелица столичной картинной галереи Катерина Лавинская (Татьяна Арнтгольц) вспомнит, что когда-то она была скромной Машей Зиминой из маленького городка. Произойдет это не без помощи других людей, например, деспотичного отчима Катерины (Анатолий Кот).

«История, о которой рассказывается в сериале, мне показалась теплой, семейной… о том, что загадочное прошлое всегда проявляется в настоящем. Об отношениях с близкими, о семейных ценностях - о чем сейчас не так много говорят в кино», - поделилась Татьяна Арнтгольц.

Режиссер картины Анна Писаненко рассказала, что дольше всего они искали актрису на роль Катерины в юности - хотели найти максимально похожую. В итоге остановились на кандидатуре Валерии Шматковой: «Мы поняли, что нашли наш идеал. Ее поразительное сходство с Татьяной Арнтгольц стало настоящим подарком для проекта. Для Валерии это был дебют в кино».

Первый канал.

С 25 мая, 22.00.

«Когда горит огонь»

Фото: Телеканал Россия

16+

Детективная мелодрама о расследовании преступления в небольшом селе. 12-летняя девочка Даша ушла на рыбалку с отцом, а он уже оттуда не вернулся. Все улики указывают на то, что это Даша случайно застрелила папу, но в это отказываются верить ее мама (Дарья Урсуляк) и местный фельдшер (Варвара Феофанова). Вместе с участковым (Илья Малаков) им придется провести собственное расследование и установить виноватых.

«Впервые я совершенно не устал от своей работы: мы снимали в нескольких невероятно красивых деревнях Ярославской области, а также в Угличе - сам город, набережную и Волгу. По жанру наш проект - сочетание драмы, детектива и медицинского процедурала. Ну и, конечно, явная мелодраматическая линия - куда без этого?» - рассказал о проекте режиссер Антон Борматов.

Россия 1.

С 25 мая, 21.30.

«После Фишера. Инквизитор»

Фото: Кадр из сериала «После Фишера. Инквизитор» 2026 г.

18+

Вселенная «Фишера» расширяется - выходит уже третий сезон проекта. На этот раз действие происходит в наши дни. Следователи Белова и Терехов (Юлия Снигирь и Александр Петров) ищут убийцу дочери чиновника из маленького алтайского городка. Преступление ведет к нераскрытой серии преступлений барнаульского маньяка. А еще в деле появляется таинственная девушка-маугли, выросшая в тайге. Кстати, ее сыграла будущая Наташа Ростова (из готовящегося проекта Сарика Андреасяна) Полина Гухман.

При создании образа маньяка авторы консультировались с психиатром-криминалистом. Есть и реальная основа сценария - несколько нераскрытых преступлений, произошедших в Барнауле в начале 2000-х годов.

В других ролях: Игорь Миркурбанов, Никита Павленко, Таисья Калинина, Баястан Колдошалы, Дмитрий Павленко, Анна Рыцарева, Артем Осипов, Станислав Устюжанин, Александр Цой.

С 28 мая, Wink.