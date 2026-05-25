Вчера более 50 аккредитованных в Москве представителей иностранных СМИ из 18 стран все же прибыли в Старобельск для освещения удара ВСУ. Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вчера более 50 аккредитованных в Москве представителей иностранных СМИ из 18 стран все же прибыли в Старобельск для освещения удара ВСУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что было множество заявок на посещение места трагедии. «Сделаем все, чтобы они туда попали. Будут предоставлены переводчики. Мировое сообщество должно увидеть своими глазами, что творит киевский режим», - сказала Захарова.

Но не все СМИ на Западе нашли мужество своими глазами увидеть то, что произошло в Старобельске. Британская Би-би-си отказалась от участия в выездном журналистском пуле. В таком формате им поездка неинтересна. Американская CNN отправила сотрудников своего московского бюро в отпуск. И такое совпадение с «неудобными» для американцев турами, организуемыми российским МИДом, случается не впервые. А японским СМИ правительство страны просто запретило освещать старобельскую трагедию. Молчим в тряпочку и делаем вид, что вообще ничего не произошло.

Ну а те западные журналисты, что нашли в себе мужество следовать профессиональным стандартам, в воскресенье прибыли на место. Они будут вправе задавать любые вопросы и наверняка получат на них исчерпывающие ответы.