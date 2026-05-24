«Будущие поколения станут относиться к стране так, как мы отнеслись к героям СВО»

Владимир Путин встретился с выпускниками программы «Время героев». Фото: REUTERS.

Что еще сказал президент на встрече с выпускниками программы «Время героев»:

Вы, ваши боевые друзья и есть то, что называют «соль земли Русской». Вы доказали и преданность Родине, и готовность к борьбе за нее, и были готовы пожертвовать собой.

У нас всегда уважали героев, но раньше ничего такого, как «Время героев», не было. Да, помогали, но и то не всегда, скажем, афганцам - был период, когда к ним относились сложно. Времена были другие.

Сейчас мы должны сделать для героев максимум. И это не ради конкретных людей, а ради всей страны. Когда люди видят отношение к героям, это их воспитывает. Наши будущие поколения будут относиться к стране так, как страна отнеслась к вам.

Воспитание и борьба за умы детей - новый фронт для России. Когда есть личный пример, когда не просто какой-то дядя сказал, а боевой офицер со Звездой Героя России - это и есть залог успеха.

Вы сказали, что научились в программе «Время героев», как управлять аппаратом. В аппаратчика только не превращайтесь. Бюрократизм, формализм - главный враг воспитателя.

Думаю о том, что именно в такие руки, как ваши, мне и нужно передавать будущее страны.

Мы и дальше будем делать всё для того, чтобы люди, которые прошли через эти испытания, брали на себя всё больше и больше ответственности. Некоторые сейчас будут участвовать и в выборах депутатов Государственной Думы - мы обязательно будем вас поддерживать.

В окончание беседы президент обратился к бойцам с просьбой:

- Мы с вами здесь сидим, в центре Москвы, в Кремле, говорим об очень важных и сложных вещах. Но сейчас еще сложнее тем ребятам, которые на поле боя. И давайте в их честь, в их поддержку на счет «три» так, чтобы они услышали, троекратное «ура».

Зал ответил Верховному:

- Ура! Ура! Ура!!!