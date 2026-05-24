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Общество24 мая 2026 21:06

Зеленский собрался бить по Беларуси, неандертальцы умели лечить кариес, на «Евровидении-2026» победил Киркоров

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Михаил НЕБЕРА
Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Путин поручил подготовить ответ на удар по общежитию колледжа в Старобельске

2 место. Чем можно жахнуть по спутникам Старлинка

3 место. Выгодна ли Китаю война России и Европы

4 место. Зеленский собрался бить по Беларуси

5 место. Настоящая история появления Украины

6 место. Я тебя насквозь вижу: всё, что вы хотели знать про УЗИ внутренних органов, но стеснялись спросить

7 место. Ребенок в стрессе - родители в тревоге. Как выстраивать отношения с малышами

8 место. Алтайские неандертальцы умели лечить кариес

9 место. Вот такая «Bangaranga»: Почему на «Евровидении-2026» победил Киркоров

10 место. Что посмотреть: топ самых интересных фильмов июня