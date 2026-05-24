Герой спецоперации «Z» Денис Шеметов победил в воздушном бою

Младший сержант Андрей Филиппов и рядовой Денис Шеметов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку. Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Будь терпелив в военных трудах, не поддавайся унынию от неудач», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинов учил: «Быстрота и внезапность заменяют число. Натиски и удары решают битву»!

СПАС ЖИЗНИ ТОВАРИЩЕЙ В БОЮ

Младший сержант Андрей Филиппов

«В районе одного из населенных пунктов подразделение младшего сержанта Андрея Филиппова выполняло задачу по разведке местности.

В результате применения артиллерии и ударных беспилотных летательных аппаратов ВСУ несколько военнослужащих получили осколочные ранения. Андрей оперативно прибыл к раненым товарищам и начал оказывать первую медицинскую помощь. При оказании помощи он подвергся атакам FPV-дронов. Лично из стрелкового оружия уничтожил два беспилотных летательных аппарата и эвакуировал раненых на безопасное расстояние.

Благодаря мужеству и профессиональным действиям младшего сержанта Андрея Филиппова жизни товарищей были спасены».

ПОБЕДИЛ В ВОЗДУШНОМ БОЮ

Рядовой Денис Шеметов

«На одном из тактических направлений рядовой Денис Шеметов выполнял задачу по прикрытию групп закрепления от атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

В ходе выполнения задачи противник, стремясь вернуть ранее утраченные позиции, провел сбросы боеприпасов на укрытия с помощью тяжелых гексакоптеров типа «Баба-Яга» и «Вампир» на наши позиции. Денис, используя свой беспилотник, сбросами боеприпасов уничтожил оба гексакоптера ВСУ.

Благодаря профессиональным действиям рядового Дениса Шеметова дроны врага были уничтожены, тем самым огневое воздействие на наши группы прекратилось. Это позволило группам своевременно закрепиться на боевых позициях и занят