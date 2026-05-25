Андрей Ершов: «От своевременных поставок лекарств зависят судьбы пациентов, и это определяет отношение к работе»

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Обеспеченность больниц лекарствами – один из важнейших вопросов медицины. При этом четверть всех жалоб, поступающих на оказание медицинской помощи в России, по данным Росздравнадзора, связана с проблемой доступности нужных препаратов*. И дело часто не в том, что их нет. Между производителем лекарства и пациентом больницы стоит сложная система – цепочка людей и их решений, от которых зависит, окажется ли препарат в нужном месте вовремя. Именно поэтому завершившаяся в апреле международная премия National Business Award особо отметила проект организации поставок в больницы жизненно важной категории лекарств, а его автора Андрея Ершова назвала «Топ-менеджером года». Он более 20 лет развивает систему обеспечения больниц лекарствами. Имея управленческий опыт работы на аптечном складе, сейчас он в качестве территориального менеджера крупной дистрибьюторской фармацевтической компании отвечает за лекарственное обеспечение медицинских учреждений Краснодарского края и Республики Адыгея. Поговорили с Андреем Ершовым о том, как устроена система, от которой зависит здоровье, а часто и жизнь пациентов, и от каких решений зависит ее бесперебойная работа.

— Андрей, сейчас от вашей работы зависит доступность препаратов в сотнях медицинских учреждений, в прошлом вы управляли аптечным складом и таким образом знаете весь путь, который проходит препарат, прежде чем врач назначит его пациенту. Насколько он сложный, особенно если речь идет о государственной больнице?

— Обеспечение государственных учреждений лекарствами – это сложная цепочка действий, которая включает систему аналитических, логистических, организационных и других решений со стороны больницы и поставщика. Сначала нужно понять потребность: сколько препаратов потребуется в течение года с учетом особенностей региона, сезонной динамики, статистики за предыдущие годы. Это делают больницы, но поставщик тоже должен быть готов и иметь нужный объем на складе. Кроме того, при работе с госучреждениями, в отличие от аптек, нужно соблюдать обязательные процедуры закупок – аукционы, нормативная документация, согласования. Следующий этап – логистика, то есть перемещение лекарства со склада до больницы. И тут тоже есть сложности – важно соблюдать условия хранения на протяжении всего процесса транспортировки. На всех этапах при этом нужен контроль, который будет отслеживать сроки годности, остатки, риски дефицита. В финале этой цепочки препарат оказывается там, где нужен, и от этой невидимой работы зависит, получит ли пациент лечение вовремя.

— Как территориальный менеджер компании-дистрибьютора вы отвечаете за организацию поставок, их безопасность и за соответствие требованиям к участникам госзакупок, которым является компания. Что в вашей работе самое сложное?

— В последнее время система стала более структурированной и прозрачной. Сложилась нормативная база, которая устанавливает единые требования к закупкам. Но она же нередко становится и источником сложностей, когда учреждения сталкиваются с зарегулированностью. Жесткость требований объяснима, ведь речь идет о здоровье людей. Но на практике строгое планирование означает, что любое отклонение от утвержденного плана, например, если потребности в лекарстве изменятся, потребует времени на реализацию. Когда работаешь в такой среде, главное – научиться действовать внутри ограничений, находя оперативные решения.

— Международная бизнес-премия в апреле назвала вас лучшим топ-менеджером за проект, который вы инициировали и реализуете с 2022 года. Он направлен на повышение доступности тромболитических препаратов – средств, которые применяются при инфарктах и инсультах, когда счет идет на минуты. Почему вы выбрали именно это направление, и с какими сложностями пришлось столкнуться с самого начала?

— Тромболитики – это препараты, которые применяются при острых состояниях. Если такого лекарства не окажется в наличии в нужный момент, последствия могут быть необратимы. Значимость препарата и сложность условий его хранения и транспортировки как раз и стали поводом разработать систему, которая позволит доставлять их максимально быстро и безопасно. Самым сложным было, пожалуй, то, что создавать ее приходилось с нуля. Надо было наладить прогнозирование потребности по каждому учреждению в регионе, организовать надежные цепочки поставок, обучить персонал. Кроме того, необходимо было выстроить процессы, которые позволят действовать оперативно, например, перераспределять объемы или организовывать внеплановые поставки, оставаясь при этом в рамках регуляторных требований.

— Как вы планируете объемы поставок, и что делаете, если прогнозы не совпадают с реальной потребностью людей в препаратах? Ведь, например, нехватка тех же тромболитиков может обернуться критическими последствиями.

— Планирование в этой сфере требует постоянного анализа рисков. Мы учитываем наличие специализированных медицинских учреждений в регионах, сезонные колебания, актуальные данные о заболеваемости. На основании этих сведений формируется прогноз. Конечно, он имеет приближенный характер, ведь медицина непредсказуема: количество острых случаев может резко вырасти, и потребность в лекарствах изменится. Поэтому система требует постоянного мониторинга: мы регулярно проверяем остатки в каждой больнице и действуем на опережение, не дожидаясь дефицита. Если прогноз оказался неточным, в дело идут инструменты оперативного реагирования – срочное выделение препарата из резервов компании для экстренной отгрузки и доставки до медицинского учреждения. Это позволяет не допустить критической ситуации, когда препарата не оказывается в наличии в нужный момент.

— Экспертный совет премии отметил, что за три года реализации проекта уровень обеспечения тромболитиками в вверенном вам регионе вырос почти на треть, а смертность от ишемического инсульта заметно снизилась. В какой, на ваш взгляд, мере на такие показатели влияют именно управленческие решения в логистике?

— Снижение летальности с 18% до 12% – результат работы многих людей: врачей, медсестер, руководителей учреждений здравоохранения. Но и логистика здесь – необходимый компонент: даже лучший врач не сможет оказать эффективную помощь, если плохо работает система поставок препаратов. Управленческие решения, такие как планирование запасов, выстраивание цепочки поставок, контроль и перераспределение остатков, позволяют добиваться того, чтобы препарат был доступен там и тогда, когда он понадобится. То, что обеспеченность удалось повысить на 30% при том, что бюджетная нагрузка на учреждения практически не изменилась, а на ряде территорий даже и снизилась – это результат, которым я могу гордиться, ведь он означает, что система стала работать эффективнее без дополнительных затрат.

— Систему госзакупок в медицине нередко критикуют за бюрократию и неповоротливость. За 20 лет в профессии вам наверняка не раз приходилось сталкиваться с тем, что процедура может помешать доставить лекарства в срок. Как вы относитесь к этим ограничениям и как справляетесь с ними?

— Даже критика, которая выглядит справедливой, нередко не учитывает, для чего эти правила существуют. Когда речь идет о государственных закупках, в особенности, в медицинской сфере, контроль необходим. Сложности возникают из-за того, что процедуры рассчитаны на плановый режим, а медицинские учреждения нередко вынуждены действовать в условиях непредвиденных обстоятельств. За годы работы я выработал подход, который позволяет обходить эту проблему: действовать на опережение, поддерживать достаточные запасы, заранее выстраивать отношения с учреждениями так, чтобы при необходимости можно было оперативно удовлетворить потребность пациента в жизненно важном лекарственном препарате. Действительно, система может быть негибкой, но если правильно выстроить работу внутри нее, большинство рисков можно предусмотреть заранее.

— Андрей, работу менеджера принято ассоциировать с продажами, но как меняется отношение к ней, когда вы понимаете, что в вашем случае речь идет скорее о здоровье и жизни людей, чем о выручке бизнеса?

— Я считаю, что работа в этой сфере – это, прежде всего, ответственность. Формально, это те же продажи и дистрибьюция, что и в других сферах. Но когда понимаешь, что от своевременных поставок лекарств зависят судьбы пациентов, и это определяет отношение к работе. Ситуации, когда нужно действовать быстро, чтобы препарат оказался там, где он нужен, раз за разом заставляют убедиться: надежность системы – результат решений, которые принимаются ежедневно.

* https://www.interfax.ru/russia/1053564